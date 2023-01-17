Çin'de 60 yıl sonra bir ilk!

Çin'in nüfusu 60 yılı aşkın süredir ilk kez azaldı. Asya ülkesi, 1961'den bu yana ilk kez nüfusunun azalma yasayacağı bir periyoda girdi. Ülkede nüfusun erimeye devam edeceği öngörülüyor.

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Çin'de 60 yıl sonra bir ilk!

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanana verilere göre Çin'de 2022'nin sonunda 1.41175 milyar kişi yaşıyordu. Bu sayı, 2021'de 1.41260 milyardı. Nüfustaki bu azalmanın, uzun periyot boyunca devam edecek bir nüfusta erimenin başlangıcı olacağı düşünülüyor. 

Ulusal Halk Kongresi'nde Tarım ve Kırsal İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Cai Fang, Çin'in popülasyonunun pik noktasına beklenenden çok daha erken olarak 2022'de ulaştığını belirtti. Fang, "Nüfus ve ekonomi konularında çalışan uzmanlar, 2022'ye kadar veya en geç 2023'te ülkemin nüfusunun azalacağı bir döneme gireceğini tahmin ediyordu" dedi.

The Guardian'ın aktardığına göre Çin'de hükümet birkaç yıldır yaklaşan nüfus krizini önlemek için insanları çocuk yapmaya ikna etmeye çalışıyordu. Yeni politikalarla çocuk sahibi olmanın finansal ve sosyal yükü azaltılmaya çalışıldı ve vergi azaltımı ile insanlar çocuk yapmaya teşvik edilmeye çalışıldı.

2022'de Çin'de doğum oranı her bin insanda 6.77 doğumdu. Bu sayı 2022'de binde 7.52 idi. 2022'de Çin'de 2021'e kıyasla bir milyon küsür daha az kayıtlı doğum oldu.

Çin'de 2022'de ayrıca 1976'dan bu yana en yüksek ölüm oranı görüldü. Ülkede ölüm oranının geride kalan yılda binde 7.37 olduğu belirtildi.

AA

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