Bloomberg: 'Washington, F-16 satışını Ankara'yı hizaya getirmek için yem olarak kullanıyor'

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin veto hakkını kullanmaması için diplomatik görüşmeler sürüyor. Türkiye, iki ülkeyi PKK ve YPG destekçisi olmakla suçluyor.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'de, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin rolüne ilişkin "Erdoğan, NATO'nun genişlemesi konusunda dünyayı merakta bırakmayı sürdürüyor" başlıklı bir analiz yayımladı. Analizde, İsveç'in başkenti Stockholm'de geçtiğimiz hafta düzenlenen, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heykelinin yakıldığı, Türkiye'nin tepkisini çeken protestoya da yer verildi.

'ANLAŞMA, NATO'YA ÜYELİK SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRDI ANCAK ANKARA'NIN TUTUMU DEĞİŞMEDİ'

İki ülkenin ittifaka tam üye olarak katılımına 30 ülkeden sadece Türkiye ve Macaristan'ın onay vermediği hatırlatılırken, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’le 28 Haziran 2022’de Madrid’deki NATO Zirvesi sırasında vardıkları anlaşmaya işaret edildi. Anlaşma ile beraber 'sürecin kolaylaştığı ancak Ankara'nın tutumunun değişmediği' belirtildi.

Öte yandan, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan protestocuların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi binanın önündeki direğe asmasının ardından, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaretin de iptal edildiği hatırlatıldı.

"ÖMÜR BOYUNCA BİR KEZ GELECEK BİR SİYASİ HEDİYE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecindeki etkisinin 'bir siyasi hediye' niteliğinde olduğu belirtildi. Bloomberg'de yer alan analizde, şu ifadeler kullanıldı: "Finlandiya ve İsveç üzerindeki etkisi, yıllarca terörizm konusundaki endişeleri müttefikleri tarafından dikkate alınmayan Erdoğan için ömür boyunca bir kere gelecek siyasi bir hediye niteliğinde.”

"ERDOĞAN'IN GÜÇLÜ KALMASINI SAĞLIYOR"

“Talepleri zorlamak, iktidarını beş yıl daha uzatmaya çalışan Erdoğan'ın seçmenlerin gözünde güçlü görünmesini sağlıyor” denilen analizde, Finlandiya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Minna Alander'in görüşlerine yer verildi. Bloomberg'e konuşan Alander, “Erdoğan, kendisine fayda sağlayacağını düşündüğü sürece Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini rehin olarak tutacaktır" ifadelerini kullandı.

"ANKARA'YI HİZAYA GETİRMEK İÇİN YEM OLARAK KULLANILIYOR"

ABD'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine destek verdiği belirtilen yazıda, Washinton yönetiminin F-16 satışını 'Ankara'yı hizaya getirmek için yem olarak kullandığı' savunuldu. Bloomberg'de konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise, “ABD, Ankara İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylayana kadar Kongre’nin Türkiye’ye jet satışını onaylamayacağı konusunda uyardı” açıklanmasında bulundu.