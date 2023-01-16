Demirtaş: Güzel günlere inanmayan, motive olmayan bir halk sandığa gitmez
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Güzel günlere inanmayan, motive olmayan bir halk sandığa gitmez" mesajını paylaştı.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyasına devam ediyor.
Twitter'dan paylaşım yapan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:
"Güzel günlere inanmayan, motive olmayan bir halk sandığa gitmez. Daha da önemlisi, seçim sürecinde veya oy verme gününde sandığa darbe yapmaya kalkan olursa halk darbecilerin karşısına dikilmez. Tek güvence halktır; halkın inancı, örgütlülüğü, motivasyonu ve kararlılığıdır."
Güzel günlere inanmayan, motive olmayan bir halk sandığa gitmez.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 16, 2023
Daha da önemlisi, seçim sürecinde veya oy verme gününde sandığa darbe yapmaya kalkan olursa halk darbecilerin karşısına dikilmez.
Tek güvence halktır; halkın inancı, örgütlülüğü, motivasyonu ve kararlılığıdır.
Son Güncelleme:
Muğla Valiliği'nin 'yandaşlık' ısrarı; tepki çeken tweet sabitlendi Siyaset 16 Ocak 2023 17:29
HDP'den, TİP'in 20 vekil istediği iddialarına ilişkin açıklama Siyaset 16 Ocak 2023 17:09
Eski TBMM Başkanı Cindoruk ve 100 eski vekilden İmamoğlu'na destek ziyareti Siyaset 16 Ocak 2023 16:46
Seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'ndan bir vaat daha! Siyaset 16 Ocak 2023 16:35