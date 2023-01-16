Demirtaş: Güzel günlere inanmayan, motive olmayan bir halk sandığa gitmez

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyasına devam ediyor.

Twitter'dan paylaşım yapan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Güzel günlere inanmayan, motive olmayan bir halk sandığa gitmez. Daha da önemlisi, seçim sürecinde veya oy verme gününde sandığa darbe yapmaya kalkan olursa halk darbecilerin karşısına dikilmez. Tek güvence halktır; halkın inancı, örgütlülüğü, motivasyonu ve kararlılığıdır."