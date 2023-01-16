Demirtaş: Güzel günlere inanmayan, motive olmayan bir halk sandığa gitmez

 Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Güzel günlere inanmayan, motive olmayan bir halk sandığa gitmez" mesajını paylaştı. 

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Demirtaş: Güzel günlere inanmayan, motive olmayan bir halk sandığa gitmez

 Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyasına devam ediyor. 

Twitter'dan paylaşım yapan Demirtaş şu ifadeleri kullandı: 

"Güzel günlere inanmayan, motive olmayan bir halk sandığa gitmez. Daha da önemlisi, seçim sürecinde veya oy verme gününde sandığa darbe yapmaya kalkan olursa halk darbecilerin karşısına dikilmez. Tek güvence halktır; halkın inancı, örgütlülüğü, motivasyonu ve kararlılığıdır."

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