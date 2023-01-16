HDP'den, TİP'in 20 vekil istediği iddialarına ilişkin açıklama

HDP, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Emek ve Özgürlük İttifakı kapsamında seçilmesi garantili yerlerden 20 milletvekili istediği iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, "İttifakımız ve onun hiçbir bileşeni herhangi bir platformda vekil sayısı üzerinden bir tartışma yürütmemiştir" denildi

Son Güncelleme:
HDP'den, TİP'in 20 vekil istediği iddialarına ilişkin açıklama

Birgün gazetesinde yer alan haberde, TİP'in, HDP'den, TBMM’de grup kurmaya yetecek sayı olan seçilmesi garantili yerlerden 20 milletvekili istediği iddia edildi.

İddialar üzerine yazılama açıklama yayımlayan HDP, "İttifakımız ve onun hiçbir bileşeni herhangi bir platformda vekil sayısı üzerinden bir tartışma ve pazarlık yürütmemiştir. Birgün gazetesinde yayınlanan, HDP ve TİP’i töhmet altında bırakan haber tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI İDDİALARI

Açıklamada, "Ayrıca Al Manitor gazetesinin de 'İsmini vermek istemeyen bir HDP yetkilisine' dayandırdığı ve Cumhurbaşkanı adayımızı çıkarma kararımızın nedenleri konusunda ifade edilenler gerçek dışıdır. Tüm baskılara rağmen çizgisini koruyan partimiz HDP ilkesel tutumunun gereği olarak kararlarını alır ve demokratikleşmeye çağrı yaparken sadece kendi özgücüne güvenir" denildi.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Öte yandan yayımlanan iddialar üzerine TİP'ten yapılan açıklamada, "İddialar tamamen gerçek dışı ve dayanaksızdır" ifadelerine yer verilmişti.

BİRGÜN'DEN AÇIKLAMA

TİP'in söz konusu açıklamasına BirGün yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi.

Haberin yapılırken iki partili yetkilisi ile de görüşüldüğünün aktarıldığı açıklamada, "Üstelik haber takibinin Meclis’te görev yapan bir grup gazeteciyle birlikte yapıldığını da özellikle belirtiriz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kuşkusuz yaptığımız haberlerimizi ve haber dilimizi, tüm okurlarımız gibi TİP’li yetkililer ve yurttaşların da eleştirmeye hakkı var; dostça eleştirileri dikkate alıyoruz. Bununla birlikte TİP Genel Merkezi tarafından yayımlanan tekzip metninde gazetemize yönelik kullanılan dili sorunlu bulduğumuzu belirtmek isteriz. Aynı şekilde bazı sosyal medya paylaşımlarında da gazetemize yönelik kullanılan üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Eski TBMM Başkanı Cindoruk ve 100 eski vekilden İmamoğlu'na destek ziyareti Siyaset 16 Ocak 2023 16:46
Seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'ndan bir vaat daha! Siyaset 16 Ocak 2023 16:35
Zorlu’dan, Akşener’in rahatsızlığıyla ilgili iddialara yanıt Siyaset 16 Ocak 2023 16:27
'FETÖ parlatması' dedi, Özel'den yanıt gecikmedi: Sadece ismimi doğru yazmış Siyaset 16 Ocak 2023 16:16
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı, iddianın detaylarını paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok
Son anket: İstanbul'da 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı Son anket: Megakentte 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı
Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus! Son tarih açıklandı
EYT'yi az farkla kaçıranları ilgilendiriyor: Merak edilen sorular yanıt buldu EYT'yi az farkla kaçıranları ilgilendiriyor: Merak edilen sorular yanıt buldu
Erdoğan söz vermişti; tasarı komisyona indirilmeyince EYT'liler ayağa kalktı Erdoğan söz vermişti; tasarı komisyona indirilmeyince EYT'liler ayağa kalktı