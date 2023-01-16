HDP'den, TİP'in 20 vekil istediği iddialarına ilişkin açıklama

Birgün gazetesinde yer alan haberde, TİP'in, HDP'den, TBMM’de grup kurmaya yetecek sayı olan seçilmesi garantili yerlerden 20 milletvekili istediği iddia edildi.

İddialar üzerine yazılama açıklama yayımlayan HDP, "İttifakımız ve onun hiçbir bileşeni herhangi bir platformda vekil sayısı üzerinden bir tartışma ve pazarlık yürütmemiştir. Birgün gazetesinde yayınlanan, HDP ve TİP’i töhmet altında bırakan haber tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI İDDİALARI

Açıklamada, "Ayrıca Al Manitor gazetesinin de 'İsmini vermek istemeyen bir HDP yetkilisine' dayandırdığı ve Cumhurbaşkanı adayımızı çıkarma kararımızın nedenleri konusunda ifade edilenler gerçek dışıdır. Tüm baskılara rağmen çizgisini koruyan partimiz HDP ilkesel tutumunun gereği olarak kararlarını alır ve demokratikleşmeye çağrı yaparken sadece kendi özgücüne güvenir" denildi.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Öte yandan yayımlanan iddialar üzerine TİP'ten yapılan açıklamada, "İddialar tamamen gerçek dışı ve dayanaksızdır" ifadelerine yer verilmişti.

BİRGÜN'DEN AÇIKLAMA

TİP'in söz konusu açıklamasına BirGün yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi.

Haberin yapılırken iki partili yetkilisi ile de görüşüldüğünün aktarıldığı açıklamada, "Üstelik haber takibinin Meclis’te görev yapan bir grup gazeteciyle birlikte yapıldığını da özellikle belirtiriz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kuşkusuz yaptığımız haberlerimizi ve haber dilimizi, tüm okurlarımız gibi TİP’li yetkililer ve yurttaşların da eleştirmeye hakkı var; dostça eleştirileri dikkate alıyoruz. Bununla birlikte TİP Genel Merkezi tarafından yayımlanan tekzip metninde gazetemize yönelik kullanılan dili sorunlu bulduğumuzu belirtmek isteriz. Aynı şekilde bazı sosyal medya paylaşımlarında da gazetemize yönelik kullanılan üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem