Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk ve 100 eski vekilden İmamoğlu'na destek ziyareti
Ekrem İmamoğlu hakkında yerel mahkemenin verdiği siyasi yasak kararının ardından bugün eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk ve 100 eski milletvekili İBB'nin Saraçhane'deki binasına destek ziyaretinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası aldı. Yargıtay'ın ceza hakkında vereceği karar ile ilgili süreç beklenirken toplumun farklı kesimlerinden İmamoğlu'na destekler artıyor.
Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, eski Bakan Ufuk Söylemez ve 100 eski milletvekili İBB Başkanı’na destek için Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına gitti.
Ekrem İmamoğlu hakkında son olarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili dava açıldı.
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