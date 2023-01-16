Seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'ndan bir vaat daha!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler öncesi sosyal medya hesabından bir vaadini daha açıkladı.
Yılbaşında yurt dışına çıkış harcı 150 TL'den 300 TL'ye çıktı.
Yurtdışına çıkışta alınan harca tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yurtdışına çıkışta alınan 'Yurt Dışına Çıkış Harcı' adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız" dedi.
"HEPSİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİDECEK"
Kılıçdaroğlu, "Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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