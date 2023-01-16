Bir yanda alkışlar, bir yanda yuhalamalar; Devrik Kral Yunanistan'da defnedildi

Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantin 11 Ocak'ta hayatını kaybetti. Kral Konstantin'e devlet töreni düzenlenmedi.

T24'ten Stelyo Berbarakis'in haberine göre, Konstantan’in cenaze törenine Konstantin’in kan bağları bulunan İspanya Kralı Philip (yeğeni); İspanya eski Kralı Carlos ve eşi Sophia (dayısı ve halası); İngiltere Kralı Charles’in kız kardeşi Prenses Ann (kuzenleri); Danimarka Kraliçesi (görümcesi) ve yakından, uzaktan akrabalıkları bulunan İsveç, Norveç, Hollanda ve Belçika kral ve kraliçeleri, Bulgaristan, Romanya eski kral ve kraliçeleri, Rusya prensesi, Monaco ve Lüksemburg prensleri; Ürdün kraliyet üyeleri, Avrupalı prens, prenses, dük, düseş gibi unvanlarını koruyan kişilikler katıldı.

YUNAN HÜKÜMETİNDEN 2 TEMSİLCİ KATILDI

Yunanistan, kraliyet döneminin 1974’te kapandığı gerekçesiyle “taçsız kral” ya da “devrik kral” olarak tanımlanan Konstantin’in cenaze töreninde Yunan hükümetini sadece Başbakan Yardımcısı Panayotis Pikramenos ile Kültür Bakanı Lina Mendoni temsil etti.

Atina Başpiskoposu ve Yunan Ortodoks Kilisesi'ni yönetimini oluşturan Kutsal Sinod’un 12 metropoliti tarafından yönetilen dini cenaze töreni süresinde Atina’nın merkezi trafiğe kapatıldı; yüzlerce kraliyet taraftarı cenaze töreninin düzenlendiği Atina Katedrali'nin önünde saygı duruşunda bulundu.

Öte yandan kraliyet karşıtları da hükümet temsilcilerinin cenaze törenine katılmasına tepkilerini gösterdi. Metropolitan Katedrali'nin önü bir yandan kraliyet taraftarlarının alkışlarıyla dolarken bir yandan da yuhalamalara sahne oldu.

Kraliçe cenazeye gelirken katedral önünde bekleyen halkı selamladı. Kraliçe'ye büyük oğlu eşlik etti.

KRALİYET 1974'TE SONA ERDİ

Yunanistan’da kraliyet dönemi , Yunan devletinin kurulduğu 1828’de o dönemin Avrupa devletlerinin yeni Yunan devletinin başına Alman kökenli Kral Otto’yu göndermesiyle başlamış; 1974’de Yunanistan’da düzenlenen halk oylamasıyla sona ermişti.