Cher: Biri ne zaman yaşlı hissedeceğimi söyleyebilir mi?

1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan şarkıcı Cher, 77 yaşına girdi. Olduğu yaşta hissetmediğini belirten şarkıcı, "Bu sayıları sürekli duyuyorum ama dürüstçe söylemeliyim ki anlayamıyorum" dedi.

Cher, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımında, "Pekala, lütfen biri bana ne zaman yaşlı hissedeceğimi söyleyebilir mi? Bu çok saçma. Sayıların olayı ne? Disleksiğim ve sayılar bana zor geliyor" ifadelerini kullandı.