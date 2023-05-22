Cher: Biri ne zaman yaşlı hissedeceğimi söyleyebilir mi?

77'nci yaş gününü kutlayan müzisyen Cher, doğum gününü "Bu sayıları sürekli duyuyorum ama dürüstçe söylemeliyim ki anlayamıyorum" diyerek kutladı.

Cher: Biri ne zaman yaşlı hissedeceğimi söyleyebilir mi?

1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan şarkıcı Cher, 77 yaşına girdi. Olduğu yaşta hissetmediğini belirten şarkıcı, "Bu sayıları sürekli duyuyorum ama dürüstçe söylemeliyim ki anlayamıyorum" dedi. 

Cher, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımında, "Pekala, lütfen biri bana ne zaman yaşlı hissedeceğimi söyleyebilir mi? Bu çok saçma. Sayıların olayı ne? Disleksiğim ve sayılar bana zor geliyor" ifadelerini kullandı.

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