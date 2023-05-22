Suriye Dışişleri Bakanı: "Esad, Türk askerleri çekilmeden Erdoğan’la görüşmeyecek"

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Esad'ın Erdoğan'la ancak Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

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Suriye Dışişleri Bakanı: "Esad, Türk askerleri çekilmeden Erdoğan’la görüşmeyecek"

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, RT Arapça’ya verdiği mülakatta Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın, TSK Suriye’nin kuzeyinden çekilene kadar Türk mevkidaşıyla görüşmeyeceğini söyledi.

Marbutahaber’de yer alan habere göre, “Şam, Suriye’de geniş topraklar işgal eden Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmeyecektir,” diyen Mikdad, cumhurbaşkanları arasında olası bir görüşmenin Türk askerlerinin tamamen çekilmesine bağlı olduğunu söyledi.

"RUSYA'NIN OPERASYONLARINI DESTEKLİYORUZ"

Mikdad, Suudi Arabistan ve İran arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. ‘Bölgenin kötülüğünü isteyenlerin’ ABD, İsrail ve müttefikleri olduğunu belirten Mikdad, Şam’ın Arap ülkeleri ile Tahran arasında daha fazla ilişki kurulmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Suriye’nin, Rusya’nın Ukrayna’daki ‘özel askeri operasyonlarını’ desteklediğini açıkladı.

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Beşar Esad Recep Tayyip Erdoğan Suriye Rusya-Ukrayna savaşı
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