Rus Bakan Yardımcısı Kucherenko uçakta hayatını kaybetti

Rusya Eğitim Bakan Yardımcısı Kucherenko, aniden rahatsızlanarak uçakta hayatını kaybetti.

Rus Bakan Yardımcısı Kucherenko uçakta hayatını kaybetti

Rusya Eğitim Bakanı Yardımcısı Pyotr Kucherenko uçakta aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Airporthaber.com’un aktardığına göre, Küba'ya yapılan resmi ziyaret ile heyet toplantıları gerçekleştiren Rusya Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı Pyotr Kucherenko, dönüş seyahatinde uçakta aniden rahatsızlandı.

Uçuş ekibinin müdahale ettiği Rus bürokrat, hayatını kaybetti.

Rusya'ya inişin ardından cansız bedeni uçaktan alınan 46 yaşındaki Kucherenko'nun ölüm nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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