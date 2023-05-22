Somali'de özel kuvvetere bombalı saldırı: 5 asker öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye'nin eğittiği özel kuvvetlere yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 5 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Somali'de özel kuvvetere bombalı saldırı: 5 asker öldü

Somali'de özel kuvvetlerin geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Mogadişu'nun Deynile bölgesinde, Türkiye'nin eğittiği "Gorgor" kuvvetlerine bombalı saldırı yapıldı.

Yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker yaşamını yitirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken, terör örgütü, sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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