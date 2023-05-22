Somali'de özel kuvvetere bombalı saldırı: 5 asker öldü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye'nin eğittiği özel kuvvetlere yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 5 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.
Somali'de özel kuvvetlerin geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.
Ulusal medyadaki haberlere göre, Mogadişu'nun Deynile bölgesinde, Türkiye'nin eğittiği "Gorgor" kuvvetlerine bombalı saldırı yapıldı.
Yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker yaşamını yitirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken, terör örgütü, sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA