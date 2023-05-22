Avustralya'ya düşen meteor gökyüzünü aydınlattı: Çevredekiler kısa süreli panik yaşadı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde akşam saatlerinde düşen meteor gökyüzünü aydınlattı.

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Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Mackay ve Cairns kentleri arasındaki birçok noktada bir meteorun düşme anları kaydedildi. Meteorun atmosferde yanmaya başladığı anda ortaya çıkardığı ışık gökyüzünü aydınlattı. Cumartesi günü yerel saatle 21.30 sıralarında meydana gelen gökyüzü olayı nedeniyle Avustralyalılar kısa süreli bir panik yaşadı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde (ANU) astrofizikçi Brad Tucker, meteorun boyutunun yarım metre ila 1 metre arasında olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Küçük bir cisim olarak ortaya çıkması, ardından büyük bir ışık oluşması ve sonik patlamayı görmemiz, onun bir meteor olduğunu gösteriyor" dedi.

Avustralyalı yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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