ABD'de bulunan Türkevine saldırı!

Son dakika haberi... ABD’nin New York kentinde Türkiye’nin New York Başkonsolosluğunun da içerinde bulunduğu Türkevi’ne levyeli saldırı gerçekleştirildi.

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ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi saldırıya uğradı.

Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nin de bulunduğu Türkevi’ne saldırı levye ile gerçekleştirildi.

NEW YORK POLİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Camları kırılan Türkevi’ne saldırıyı gerçekleştiren henüz bilinmiyor. New York polisi olaya ilişkin soruşturma başlattı.

TÜRKEVİ'NDE OY KULLANMA İŞLEMİ YAPILIYORDU

ABD’de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Cumartesi gününden bu yana Türkevin’de oy kullanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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