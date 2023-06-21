Brezilya'nın güneyinde kasırga: 16 ölü

Brezilya'nın güneyinde 16 Haziran'dan bu yana etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Brezilya'nın güneyinde kasırga: 16 ölü

Rio Grande do Sol Eyalet Valisi Eduardo Leite, açıklamasında, şiddetli kasırganın 16 kişinin ölümüne yol açtığını ve kayıpları arama çalışmalarının ise aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kasırganın sel ve heyelana neden olduğunu dile getiren Leite, şu ana kadar 3 bin 200 kişinin evsiz kaldığını, binlerce kişinin de tahliye edildiğini bildirdi.

Olumsuz hava şartları sebebiyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü kasabalarda, her yerin sular altında kaldığı bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Yetkililer, tahliye edilen ailelere temel gıda paketlerinin dağıtıldığını ve yardımların süreceğini duyurdu.

Sel ve heyelan nedeniyle bazı uçuşlar iptal edilmiş, otoyol ve caddeler trafiğe kapatılmıştı.

Arjantin ve Uruguay da yıkımlara yol açan kasırga nedeniyle önlemlerini arttırma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Brezilya
Son Güncelleme:
ABD Büyükelçiliğine çelik yelekle girmeye çalıştı, gözaltına alındı ABD Büyükelçiliğine çelik yelekle girmeye çalıştı, gözaltına alındı
Doğuştan alıngan 3 burç! Onlardaki naz kimsede yok. Çok düşüncesizler... Doğuştan alıngan 3 burç! Onlardaki naz kimsede yok. Çok düşüncesizler...
Yağ bağlamış ve dibi yanmış tavayı yeni gibi yapıyor: Ovalamaya bile gerek yok! Yağ bağlamış ve dibi yanmış tavayı yeni gibi yapıyor: Ovalamaya bile gerek yok!
Biden'dan Çin Devlet Başkanı Şi'ye sert sözler Biden'dan Çin Devlet Başkanı Şi'ye sert sözler
ÇOK OKUNANLAR
Dolar borcu ve doları olanlara acil çağrı: İslam Memiş, doların kaç liraya düşeceğini açıkladı! Dolar borcu ve doları olanlara acil çağrı: İslam Memiş, doların kaç liraya düşeceğini açıkladı!
Özgür Demirtaş 'Üzgünüm' dedi yeni asgari ücret için kötü haberi verdi Özgür Demirtaş 'Üzgünüm' dedi yeni asgari ücret için kötü haberi verdi
Gazeteler asgari ücret zammını nasıl gördü? Gazeteler asgari ücret zammını nasıl gördü?
En etkilisi o: Kadınların en iyi orgazm olduğu pozisyon belli oldu En etkilisi o: Kadınların en iyi orgazm olduğu pozisyon belli oldu
Gözler memur ve emekli zammında: İşte konuşulan zam oranı Gözler memur ve emekli zammında: İşte konuşulan zam oranı