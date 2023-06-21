ABD Büyükelçiliğine çelik yelekle girmeye çalıştı, gözaltına alındı

Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki ABD Büyükelçiliğine gerekli belgeleri olmadan girmeye çalışan ve aracında çeşitli silahlar bulunan Alman vatandaşı, polis tarafından gözaltına alındı.

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ABD Büyükelçiliğine çelik yelekle girmeye çalıştı, gözaltına alındı

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da polis, aracını Büyükelçiliğin önüne çeken Philipp Kolberg'in arabasında tabanca, dürbünlü tüfek, 30 ila 50 arası mermi ve dron bulunduğunu açıkladı.

Aldığı tehditlerden ötürü siyasi iltica isteği için çelik yelekle Büyükelçiliğe girmeye çalıştığı aktarılan Kolberg'in, randevusunun veya gerekli belgelerinin olmaması nedeniyle tutuklandığı kaydedildi.

Konuyla ilgili Asuncion'daki Almanya Konsolosluğu ile iletişim kurulduğu ifade edildi.

ABD Büyükelçiliği, konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Kaynak: AA

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