Kararı e-postayla duyurdular: Yapay zekayı devreye alıyorlar, yüzlerce editör işini kaybedebilir

Almanya'nın Bild gazetesindeki bir dizi editörlük pozisyonuna yapay zekanın getirileceği açıklandı. Axel Springer firması, kararı çalışanlarına attığı e-posta ile duyurdu.

İngiltere'nin The Guardian gazetesinden Jon Henley'in haberine göre, Bild gazetesi çalışanlarına gönderilen e-postada, gazetedeki belli başlı pozisyonların 'bugün olduğu gibi var olmaya devam etmeyeceği' aktarıldı. Bu kararla birlikte, Avrupa'nın en çok satan gazetesinde yüzlerce editörün yerine yapay zekanın getirilmesi bekleniyor.

'MAALESEF YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ'

Axel Springer firması, Bild gazetesi çalışanlarına gönderdiği e-postada, gazetenin 'maalesef işleri, dijital dünyada yapay zeka ve/veya otomatikleştirilmiş süreçler ile gerçekleştirilebilen çalışanlar ile yollarını ayıracaklarını' ifade etti. Bild'in rakibi Frankfurter Allgemeine (FAZ) gazetesinin de gördüğünü ifade ettiği e-postada, bazı 'editör, basım üretim çalışanı, yazı işleri elemanı, son okumacı ve fotoğraf editörü pozisyonlarının bugün olduğu gibi var olmaya devam etmeyeceği' bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu açıklama, Axel Springer'in CEO'su Mathias Döpfner'in şubat ayında yaptığı ve şirketi 'tamamen dijital bir medya şirketi' haline geleceğini ifade ettiği açıklamanın ardından geldi. Gazete, ayrıca yürütülen bir maliyet azaltma programı kapsamında bir 'yeniden organizasyon' süreci de başlatıyor. Bu hamlenin de gazetenin yerel basımlarında yüzlerce kişinin işten çıkarılmasına sebep olabileceği tahmin ediliyor.