Meksika'da aşırı sıcaklar 37 can aldı

Meksika'da etkili olan aşırı sıcklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye ulaştı.

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Meksika'da aşırı sıcaklar 37 can aldı

Meksika basınındaki haberlere göre; özellikle ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusundaki rekor sıcaklıklar nedeniyle can kayıplarında artış yaşanıyor.

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haziran ayının başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar, 37 kişinin ölümüne yol açtı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada; ülke genelinde 426 kişinin güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu, bunlardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ülkenin Veracruz eyaletindeki sıcaklığın 43 dereceye ulaştığı ve burada 14 kişinin öldüğü aktarılan açıklamada, Tabasco eyaletinde 8, Oaxaca'da, Tamaulipas ve Coahuila 3'er kişi, Sonora, San Luiz Potosi ve Sinaloa eyaletinde 2'şer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), ülke geneli sıcak hava dalgasının 10 ila 15 gün daha sürmesinin beklendiğini duyurarak, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu.

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