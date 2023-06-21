Biden'dan Çin Devlet Başkanı Şi'ye sert sözler

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "diktatör" olduğunu ima etti.

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Biden'dan Çin Devlet Başkanı Şi'ye sert sözler

California'da düzenlenen bir kampanya resepsiyonunda konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Şi'nin Şubat'ta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürdü.

Biden, "Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için bu, büyük bir utanç kaynağıdır." şeklinde konuştu.

Şi'nin balonun Amerikan hava sahasında vurularak düşürüldüğü zaman "utandığını" ve "balonun orada olduğunu bile bilmediğini" söyleyen Biden, "En önemli nokta, şu anda yeniden bir ilişki kurmak istediği bir durumda olması" dedi.

“ÇİN'LE İLGİLİ ENDİŞELENMEYİN”

Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretinde "iyi bir iş çıkardığını" belirtti ancak diğer yandan ilişkilerin iyi bir hal almasının zaman alacağını ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca Çin'in ciddi ekonomik sorunları olduğunu kaydederek, "Çin için endişelenin ama Çin'le ilgili endişelenmeyin" yorumunu yaptı.

Çin Devlet Başkanı'nın ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasındaki Quad ittifakından da rahatsız olduğunu dile getiren Biden, Şi'nin kendisini arayarak bunu yapmamalarını istediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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