Brezilya’da Dev Obruklar Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

Brezilya'da dev obruk felaketi yaşanıyor. Amazon bölgesinde yer alan Buriticupu'da, Maranhao eyaletine bağlı şehirdeki çöküntüler nedeniyle bazı binalar yıkıldı. Yaklaşık 55 bin kişinin yaşadığı bölgede, 1200 kadar kişi evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Uçurumun giderek büyümesi, halk arasında büyük bir endişe yarattı.

ÇÖKÜNTÜLER HIZLA BÜYÜDÜ

Şehir yönetimi, bu ayın başlarında yayınladığı acil durum kararnamesinde, çöküntülerin son aylarda hızla büyüdüğünü ve yerleşim alanlarına tehlikeli derecede yaklaştığını açıkladı. Yetkililer, soruna çözüm bulmak ve halkın güvenliğini sağlamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: DHA