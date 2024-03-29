Brezilya'da 33 katlı gökdelende korkutan yangın

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Recife kentinde bir gökdelende yangın çıktı.

Nexta TV'nin X hesabından CNN Brezilya kaynak gösterilerek yapılan paylaşıma göre, ülkenin kuzeydoğu kıyısındaki Recife kentindeki 33 katlı bir gökdelende yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı.

Paylaşılan video kaydında, binayı alt katlarından üst katlarına kadar alevlerin hızla sardığı görülüyor. Binadan molozlar düşmesi nedeniyle civardaki binaların elektriği kesildi ve binalar tahliye edildi.

İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.