Rusya'daki terör saldırısında onlarca hayatı kurtaran Müslüman gence 'Hizmet Madalyası'

Rusya Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ile Halilov ve ailesinin katılımıyla Moskova Merkez Camisi'nde düzenlenen törende, Halilov'a "Hizmet Madalyası" takdim edildi. Gaynutdin, yaptığı konuşmada, bu madalyayı Halilov'a minnettarlık simgesi olarak verdiklerini ifade etti.

Gaynutdin, saldırı sırasında insanların kurtulmasına yardım eden herkese minnettar olduklarını vurgulayarak, tahliyelerde yardımcı olan 14 yaşındaki Artyom Donskov'un da aynı madalyaya layık görüldüğünü duyurdu. Donskov'un törene katılamadığını belirten Gaynutdin, insanların çoğu zaman hayatlarını kurtarmaya odaklandığı ancak bazılarının kritik anlarda çevrelerindekilerin hayatlarını koruma gayreti içinde olduğunu ifade etti.

15 yaşındaki Müslüman genç Halilov, Crocus City Hall'de yarı zamanlı vestiyer işçisi olarak çalışırken, teröristlerin konser salonuna saldırısında 100'den fazla kişiyi doğru tahliye koridoruna yönlendirerek kontrolü ele almış ve onların bina dışına çıkmalarını ve güvenli bir yere ulaşmalarını sağlamıştı.

9'A YÜKSELDİ

Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Moskova'daki Terör Saldırısı

Rusya’nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 144 olarak güncellenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Moskova’daki Basmanniy Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklanmıştı.