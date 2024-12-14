Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Yoğun Bakımdan Çıkarıldı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle 2 operasyon geçirmesinin ardından yoğun bakımdan çıkarıldı.

Lula da Silva'nın, X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda doktoruyla hastane koridorunda yürüdüğü görülüyor. Kendisini son derece iyi hissettiğini vurgulayan Lula da Silva, "Sizden sakin olmanızı rica ediyorum, sağlam ve güçlüyüm. En kısa zamanda eve dönmek ve çalışmak için hazırım. Sevgi mesajlarınız beni güçlü kılıyor." ifadesini kullandı.

Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando… pic.twitter.com/b4mlpy8L07 — Lula (@LulaOficial) December 13, 2024

DURUMU TAKİP EDİLECEK

Devlet Başkanlığı kaynaklarına göre Lula da Silva, bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacak ve durumu anlık takip edilecek. Suriye-Lübnan Hastanesi'nin açıklamasında ise Lula da Silva'nın normal beslendiği ve koridorlarda rahat şekilde yürüdüğü belirtildi.

10 ARALIK'TA AMELİYAT OLMUŞTU

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle 10 Aralık'ta geçirdiği ilk ameliyatın ardından dün bir operasyon daha geçirmişti. Lula da Silva'nın ekim ayında evde düşmesi sonucu baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurmasının ardından ameliyatın gerekli görüldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA