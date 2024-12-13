Milli Savunma Bakanı Güler'den Suriye'de Terörle Mücadele Vurgusu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Güler, TBMM Genel Kurulu'nda; "Suriye’deki siyasi geçişin; güvenli, sorunsuz olması için çabalarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz. Sahadaki tüm taraflar, çözümün Türkiye’nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir" dedi.

Bakan Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK DARBELER İNDİRİYORUZ'

"Terör, yıllardır ülkemizin güvenliğini tehdit eden en önemli sorunlardan biri olsa da bu tehdidi tamamen ortadan kaldırmak için son yıllarda tarihî adımlar attık, atıyoruz. Geçmişteki sınırlı operasyonların yerine, artık terörün kaynağında yok edilmesi stratejisiyle kapsamlı ve sürekli operasyonlar yürütüyor; başta PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine büyük darbeler indiriyoruz. Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde icra ettiğimiz kapsamlı harekâtlar ile sınırlarımızın güvenliği hudutlarımızın da ötesinden sağlanmış, böylece örgütün hareket kabiliyeti de sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede Suriye’de oluşturulmak istenen terör koridoruna mani olurken, Irak’ın kuzeyinde kilit kapatılmış ve terör örgütünün bölgedeki kampları yerle bir edilmiştir.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Öte yandan malumunuz olduğu üzere Suriye’de yaşanan son gelişmeler neticesinde rejim yönetimi sona ermiş; yeni bir süreç ortaya çıkmıştır. Bundan sonraki dönemde Suriye’de, kapsayıcı bir siyasi çözüm ile tam güvenlik ve istikrarın tesis edileceğine yürekten inanıyorum. Bu çerçevede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik, operasyon bölgelerindeki birliklerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmakta; yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Nitekim yaşanan son gelişmeler karşısında terör örgütünün, başta operasyon bölgelerimizin çevresi olmak üzere geliştirmeye çalıştığı yeni oldubittilere müsaade edilmemiştir, edilmeyecektir. Suriye Millî Ordusunun, Tel-Rıfat, El-Bâb’ın güneyi ve Menbic hattında başarıyla icra ettiği operasyonlar sonucunda, terör örgütü bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz.

'TERÖRLE MÜCADELE' VURGUSU

Aynı şekilde Suriye’deki siyasi geçişin; güvenli, sorunsuz ve mevcut problemleri çözecek şekilde olması için aktif çabalarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz. Şu hususa da özellikle dikkat çekmek gerekirse, bugün tarihî bir dönemin ayak seslerini daha net duymaya başlıyoruz. Artık, sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye’nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir. Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde ve stratejik bir bakış açısıyla Suriye’ye yönelik sahada ve masada üstlendiği etkin rolün ne kadar önemli ve kritik olduğu, şimdi daha da iyi anlaşılmaktadır. Bundan sonra da bölgedeki gelişmeleri proaktif bir yaklaşımla analiz ederek, kendi hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa, bunları tereddütsüz bir şekilde uygulayacağız. Sonuç olarak terörle mücadelemiz, bu topraklarda terör tehdidi tamamen sona erene kadar, artan bir tempoyla ve tavizsiz şekilde sürecektir.

İSRAİL-FİLİSTİN GERGİNLİĞİ

Maalesef bir yılı aşkın süredir, İsrail’in Gazze’de uyguladığı devlet terörü ve uluslararası hukuku hiçe sayan eylemleri devam etmektedir. İsrail’in saldırganlığının bölgeye yayılma tehlikesi, Lübnan’da da kendini göstermiştir. İsrail, şimdi de yeni fırsatçılık yaparak Suriye’deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır. İsrail’in bu girişimleri, işgalci zihniyetinin en açık yansımasıdır.

Uluslararası camia, Suriye’de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihî sürece destek vermeli ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalmamalıdır. Türkiye olarak Suriye’nin, Lübnan’ın ve Filistin’in toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekliyor, en başta Gazze’deki insanlık utancının bir an önce bitmesi ve bölgede kalıcı ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu süreçte Türkiye olarak Gazze’ye ve Lübnan’a gerekli yardımları ulaştırırken, bölgedeki gelişmeler çerçevesinde savunma ve güvenlik politikalarımızı tespit ediyor, gerekli tüm tedbirleri alıyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi