Beyin Kanaması Geçiren Brezilya Lideri Lula Yoğun Bakıma Alındı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, başkent Brasilia’da yaşadığı talihsiz bir kazanın ardından ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kaldı. 79 yaşındaki lider düşme sonrası geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Sao Paulo’daki Suriye-Lübnan Hastanesi’nde acil bir ameliyat geçirdi. Halk arasında "Lula" olarak tanınan liderin sağlık durumu ülkenin siyasi gündemini bir anda değiştirdi.

Her şey 19 Ekim’de başkanlık konutunda meydana gelen bir kaza ile başladı. Lula basit bir ev kazası gibi görünen bu olayda dengesini kaybedip yere düştü ve başını çarptı. İlk müdahalede başına birkaç dikiş atılmıştı ve durumunun ciddi olmadığı düşünülmüştü. Ancak zamanla olayın etkilerinin sandıklarından daha derin olduğu ortaya çıktı.

BRICS'E KATILAMADI

Bu kazanın ardından Lula doktorlarının tavsiyesi üzerine Rusya’da düzenlenecek BRICS zirvesine katılmaktan vazgeçmişti. Ancak bu durum kamuoyunda sadece bir tedbir kararı olarak görülmüştü.

Geçtiğimiz pazartesi günü Lula şiddetli baş ağrılarından şikâyet edince Brasilia’daki Suriye-Lübnan Hastanesi’nin birimine başvurdu. Yapılan görüntüleme testlerinde intrakraniyal kanama, yani kafatası içinde kan birikmesi tespit edildi.

Doktorlar bu bulgunun ardından vakit kaybetmeden harekete geçti. Lula, Sao Paulo’daki Suriye-Lübnan Hastanesi’ne nakledildi ve burada hematomu (kan birikimini) boşaltmak için kraniyotomi adı verilen bir beyin ameliyatına alındı.

Hastane yetkilileri ameliyatın başarıyla tamamlandığını ve komplikasyon yaşanmadığını açıkladı. Lula’nın ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulduğu ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Lula'nın sağlık durumu hem Brezilya halkı hem de uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Brezilya Devlet Başkanlığı ve hastane yönetimi, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Salı günü düzenlenmesi planlanan bir basın toplantısında, doktorların Lula’nın sağlık durumu hakkında daha ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor.

ZAMANLAMASI KÖTÜ OLDU

Lula’nın sağlık sorunu, Brezilya için kritik bir dönemde yaşanıyor. Ülkede ekonomik reformlar, iklim değişikliği politikaları ve uluslararası diplomatik ilişkiler gibi pek çok önemli gündem maddesi bulunuyor. Lula'nın bu süreçteki yokluğu, Brezilya’nın yönetiminde yeni sorulara ve tartışmalara yol açabilir.

Lula Brezilya siyasi tarihinin en ikonik figürlerinden biri. İşçi sınıfından gelerek cumhurbaşkanlığına yükselen Lula, halk arasında hem sevgisi hem de karizmatik liderliğiyle tanınıyor. Sağlık sorunlarını aşması, sadece siyasi kariyeri için değil, Brezilya’nın geleceği için de büyük önem taşıyor.

Brezilya, liderlerinin bir an önce sağlığına kavuşmasını beklerken, Lula’nın bu zorlu süreci atlatıp atlatamayacağı tüm dünya tarafından yakından izleniyor.

Kaynak: AA