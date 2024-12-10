Ünlü CEO'yu Öldüren Saldırganın 'Manifestosu' Ortaya Çıktı! 'Netflix'e Belgesel Olur'

ABD bir haftadır, yaşanan şoke edici bir cinayeti konuşuyor. UnitedHealthcare adlı sağlık hizmetleri şirketinin 50 yaşındaki CEO'su Brian Thompson, geçtiğimiz çarşamba günü New York'taki Hilton Oteli'nin önünde sırtından vurularak öldürüldü. Polis, saldırının kasti bir şekilde yaşandığını bildirirken, Luigi Mangione adlı 26 yaşındaki kişi dün olayla ilgili göz altına alındı.

Bir McDonald's restoranında görülüp ihbar edilmesi üzerine polis tarafından yakalanan Mangione'nin üzerinden Thompson'ı vurana benzer 9 mm'lik bir “hayalet silah”, birden fazla sahte kimlik ve sağlık sigortası sektörünü eleştiren 3 sayfalık bir manifesto bulundu.

AKADEMİK BAŞARISI DİKKAT ÇEKTİ

Mangione'nin cinayet, ikinci derece silah bulundurma, ikinci derece sahte belge bulundurma ve üçüncü derece ateşli silah bulundurma suçlarıyla yargılanacağı belirtildi.

Mangione'nin 2016 yılında Baltimore'daki özel Gilman Okulu'ndan sınıf birincisi olarak mezun olduğu ve bir Ivy League (en elit üniversitelerin bulunduğu grup) okulu olan Pennsylvania Üniversitesi'nden bilgisayar bilimleri alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olduğu öğrenildi.

Brian Thompson

Saldırganın bir yatırımcı konferansı için Hilton Oteli'nde bulunan Thompson'a en az üç el ateş ederek sırtından ve bacağından vurduğu biliniyor. Mangione'nin saldırıdan sonra da elektrikli bir bisiklete binip Central Park'a doğru gittiği belirtildi.

'NETFLIX'E BELGESEL OLUR'

Luigi Mangione'nin akademik olarak oldukça başarılı biri olması ve sağlık sigortası sistemini eleştiren "antikapitalist bir manifestoya" imza atması sosyal medyada çok konuşuldu. Birçok kullanıcı, saldırganın "bir aktivist eylemci" olduğunu dahi iddia ederken, kimileri de olayın Netflix'in suç belgesellerine konu olabilecek bir vaka olduğu yorumunu yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem