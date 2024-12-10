Time Dergisi'nin 'Yılın Kişisi' Adayları Açıklandı! Netanyahu mu Prenses Kate mi?

Time Dergisi'nin 1927 yılından beri her yıl açıkladığı, yaptıklarıyla ve etki alanıyla içinde bulunduğu seneye en büyük iz bırakan kişinin belirlendiği 'Yılın Kişisi' adayları belli oldu. Unvanı alma olasılığı olan 10 ismi açıklayan dergi, geçen yıl ABD'li pop yıldızı Taylor Swift'i seçerken bu sene daha çok politika tarafından adaylar belirledi.

KANSERLE MÜCADELE EDEN PRENSES KATE

Listenin sürpriz ismi ise yılın büyük bölümünde kanser tedavisi gören ve kraliyet görevlerine kısa süre önce yeniden başlayan Galler Prensesi Kate Middleton oldu. Prenses, ocak ayında karın bölgesinden ameliyat olması sonrasında uzun süre ortalarda görünmeyince hakkında pek çok spekülasyon ortaya atılmış, bunun üzerine mart ayında bir video paylaşarak kansere yakalandığını açıklamıştı.

Tedavi sürecinde kraliyet görevlerinden çekilen Prenses, eylül ayında paylaştığı videoyla da kemoterapisinin bittiğini duyurmuş ve yeniden kamu görevlerine geri dönmüştü.

İDDİALI YARIŞAN AMA TRUMP'A YENİLEN HARRIS

Yılın Kişisi adaylarından bir diğeri de ABD seçimlerinde Demokratların adayı olan ancak Donald Trump'a karşı yarışı kaybeden Kamala Harris. ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı olarak halen görev başında olan, ancak Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesiyle kısa süre içinde seçim kampanyası yürütmek zorunda kalan Harris, arkasına pek çok Hollywod ünlüsünün desteğini almıştı. Anketlerde Donald Trump ile başa baş gittiği açıklanan Kamala Harris, seçimlerde Trump'ın çok gerisinde kalarak yarışı kaybetti.

TRUMP'IN 'SAĞ KOLU' MUSK

Time'ın finalist listesinde dikkat çeken bir başka isim de Twitter'ı satın aldıktan sonra ona X adını veren, Tesla ve Space X'in kurucusu olmasına rağmen şimdilerde Donald Trump'ın sağ kolu olarak öne çıkan Elon Musk oldu.

PUTİN'E PARMAK DOĞRULTAN RUS EKONOMİST

Yılın Kişisi adayları arasında bu yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı açık sözlü davranmasıyla dikkatleri üzerine çeken Rus ekonomist Yulia Navalnaya da var. Navalnaya, Putin'i, ülkenin gidişatıyla nedeniyle eşi Alexei Navalny'yi öldürmekle açıkça suçladı.

SAVAŞ SUÇLUSU NETANYAHU

Seçilirse büyük tartışmalara yol açacağına kesin gözüyle bakılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 10 finalist arasında. İsrail'in Filistin'e karşı ağır katliamları nedeniyle dünya genelinden tepki toplayan Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı var.

TRUMP VE ZUCKERBERG DE LİSTEDE

10 kişilik finalist listesinde ABD Federal Rezervi'nin başkanı olan Jerome Powell, Spotify'daki podcast'iyle tanınan ve seçim öncesinde Donald Trump ile yaptığı röportaj büyük yankı uyandıran Joe Rogan, bu yıl Meksika'nın ilk kadın başkanı olan Claudia Sheinbaum, ABD'ye ikinci kez başkan seçilen Donald Trump, bu yıl sosyal medyanın genç nesiller üzerindeki etkisine ilişkin hükümet soruşturmalarının ortasında ilgi odağı haline gelen Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg de yer aldı.

Kaynak: Habertürk