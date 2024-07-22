TIME Dergisinden Dikkat Çeken Kapak: Biden'ın Çıktığı Kareye Harris Girdi

TIME dergisi, Biden'ın adaylık yarışından çekilmesinin ardından yerine yardımcısı Kamala Harris'i destekleme kararını kapağına taşıdı. Daha önce karenin dışına çıkan Biden kapağı hazırlayan dergi, buna gönderme yaptı. Bu defa kareye Kamala Harris girdi.

Son Güncelleme:
TIME Dergisinden Dikkat Çeken Kapak: Biden'ın Çıktığı Kareye Harris Girdi

ABD'nin önde gelen siyasi haftalık yayınlarından TIME dergisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokrat Parti başkan adaylığından çekilmesinden sonra, eski bir kapak tasarımına göndermede bulunan yeni bir kapak hazırladı.

ABD Başkanı Biden'ın adaylığı için 27 Haziran'daki canlı yayın tartışması, sonun başlangıcı olmuştu. Biden, Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump karşısında çıktığı canlı yayında soruları cevaplamakta zorlanmış, anlaşılmaz cümleler kurmuş ve zaman zaman "içine içine" konuşmuştu. Bu yayının ardından Demokrat Parti içinde belli çevrelerde "yeni bir aday ihtiyacı" ilk kez basına yansıyacak şekilde dile getirilmeye başlanmıştı. TIME dergisi, bu yayından bir gün sonra, 28 Haziran'da dijital olarak yayımladığı kırmızı fonlu kapakta kareden dışarı doğru çıkan bir Biden'a yer vermişti. Kapakta sadece "Panik." ifadeleri yer alıyordu.

TIME, Biden'ın pazar günü adaylıktan çekilmesinin ardından bu kapağa göndermede bulunan yeni bir kapak hazırladı. Kapakta Biden'ın artık iyice kareden çıktığı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in sayfanın ortasına doğru ilerlediği görülüyor.

Biden, pazar günü adaylıktan çekilirken Harris'in adaylığını destekleyeceğini açıkladı. Harris, "hak ederek adaylığı kazanmak istediğini" söyleyerek Demokrat Parti'nin başkan adayı olmayı istediğine işaret etti. Harris'in tek aday olup olmayacağını önümüzdeki günlerde adı öne çıkan diğer Demokratların alacağı kararlar belirleyecek.

TIME Dergisinden Dikkat Çeken Kapak: Biden'ın Çıktığı Kareye Harris Girdi - Resim : 1

Joe Biden Onu İşaret Etti: Kamala Harris kimdir?Joe Biden Onu İşaret Etti: Kamala Harris kimdir?Dünya

Bağışçılar Ayaklanmıştı: Biden'ın Gidişinde 'Fon' mu Etkili Oldu?Bağışçılar Ayaklanmıştı: Biden'ın Gidişinde 'Fon' mu Etkili Oldu?Dünya

Seçim Yarışından Çekilen Biden, Desteklediği İsmi AçıkladıSeçim Yarışından Çekilen Biden, Desteklediği İsmi AçıkladıDünya

Biden'ın Çekilmesi Piyasaları Nasıl Etkileyecek?Biden'ın Çekilmesi Piyasaları Nasıl Etkileyecek?Ekonomi

Etiketler
Kamala Harris Joe Biden ABD
Son Güncelleme:
ABD İle Rusya Arasında Gerginlik! Savaş Uçakları Havalandı ABD İle Rusya Arasında Gerginlik! Savaş Uçakları Havalandı
Başvuru Yapmayan Emeklilerin Hakkı Yanacak! 18.000 TL Ödeme Yapılıyor Başvuru Yapmayan Emeklilerin Hakkı Yanacak! 18.000 TL Ödeme Yapılıyor
Bağışçılar Ayaklanmıştı: Biden'ın Gidişinde 'Fon' mu Etkili Oldu? Biden'ın Gidişinde 'Fon' mu Etkili Oldu?
Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
Kamala Harris'ten İlk Açıklama: 'Trump’ı Yenmek Üzere Elimden Gelen Her Şeyi Yapacağım' Kamala Harris'ten İlk Açıklama
Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Tarih Netleşti... Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak?
Rıza Akpolat İle Yeşim Yankılıç'ın Mutlu Günü: İmamoğlu Nikah Kıydı, Özel Şahitlik Etti CHP'nin Mutlu Günü: İmamoğlu Nikah Kıydı, Özel Şahitlik Etti
Polis Memuru, Kazara Meslektaşını Vurdu! Polis Memuru, Meslektaşını Vurdu!