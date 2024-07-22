TIME Dergisinden Dikkat Çeken Kapak: Biden'ın Çıktığı Kareye Harris Girdi

ABD'nin önde gelen siyasi haftalık yayınlarından TIME dergisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokrat Parti başkan adaylığından çekilmesinden sonra, eski bir kapak tasarımına göndermede bulunan yeni bir kapak hazırladı.

ABD Başkanı Biden'ın adaylığı için 27 Haziran'daki canlı yayın tartışması, sonun başlangıcı olmuştu. Biden, Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump karşısında çıktığı canlı yayında soruları cevaplamakta zorlanmış, anlaşılmaz cümleler kurmuş ve zaman zaman "içine içine" konuşmuştu. Bu yayının ardından Demokrat Parti içinde belli çevrelerde "yeni bir aday ihtiyacı" ilk kez basına yansıyacak şekilde dile getirilmeye başlanmıştı. TIME dergisi, bu yayından bir gün sonra, 28 Haziran'da dijital olarak yayımladığı kırmızı fonlu kapakta kareden dışarı doğru çıkan bir Biden'a yer vermişti. Kapakta sadece "Panik." ifadeleri yer alıyordu.

TIME, Biden'ın pazar günü adaylıktan çekilmesinin ardından bu kapağa göndermede bulunan yeni bir kapak hazırladı. Kapakta Biden'ın artık iyice kareden çıktığı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in sayfanın ortasına doğru ilerlediği görülüyor.

Biden, pazar günü adaylıktan çekilirken Harris'in adaylığını destekleyeceğini açıkladı. Harris, "hak ederek adaylığı kazanmak istediğini" söyleyerek Demokrat Parti'nin başkan adayı olmayı istediğine işaret etti. Harris'in tek aday olup olmayacağını önümüzdeki günlerde adı öne çıkan diğer Demokratların alacağı kararlar belirleyecek.