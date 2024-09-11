Time Dergisinden Trump Kapağı: Başı Belada!

ABD'li Time dergisi, Donald Trump ve Kamala Harris'in 90 dakika süren münazaralarının ardından, 'Kamala Harris, Donald Trump'ı nasıl yoldan çıkardı' başlıklı bir kapak yayımladı.

Kapakta mayıs ayında Başkan Biden'a karşı münazarasında, 'Onu golfte de yenerim' diyen Trump'ın golf kıyafetleriyle bir golf arabasında aşağı doğru düştüğü görüldü.

'TRUMP HALA BIDEN'A KARŞI YARIŞMAYI DİLİYOR'

Dergide Trump'ın hala Biden'a karşı yarışıyor olmayı dilediği ve Harris'in onu sarstığı öne sürüldü. Time'a göre Kamala Harris, Trump'ın sahneye ilk çıkışından bu yana geçen dokuz yıl içinde, Demokrat ya da Cumhuriyetçi hiçbir rakibin yapamadığı ölçüde Trump'la soğukkanlı bir şekilde başa çıktı ve bu derece onu kızdırdı.

'HARRİS GÜCÜNÜ ARTIRDI'

Dergiye göre gücünü ustalıkla pekiştiren Harris, desteğini artırdı. Ancak pek çok Amerikalı için Harris'i hala kapalı bir kutu olarak görüyor. Trump ise şu anda 2016 ve 2020 yıllarında yarışın bu aşamasında olduğundan daha güçlü bir konumda.