Katalonya'daki Diada Kutlamaları'na Sürpriz İsim Katıldı

İspanya'nın Katalonya bölgesinde her yıl 11 Eylül'de kutlanan Ulusal Gün (Diada), bu yıl da bağımsızlık yanlısı gösterilere sahne oldu.

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Katalonya'daki Diada Kutlamaları'na Sürpriz İsim Katıldı

Barselona'nın sembol isimlerinden Rafael Casanova Anıtı önünde toplanan binlerce Katalan, İspanya'dan bağımsızlık taleplerini bir kez daha haykırdı. 1714'te İspanya'nın Barselona'yı ele geçirmesiyle sonuçlanan Veraset Savaşı'nın yıldönümü olan 11 Eylül, Katalanlar için önemli bir sembol haline gelmiş durumda. Bu seneki kutlamalara Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de katıldı.

Katalonya'daki Diada Kutlamaları'na Sürpriz İsim Katıldı - Resim : 1Katalonya'daki Diada Kutlamaları'na Sürpriz İsim Katıldı - Resim : 2

Kaynak: AA

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Katalonya'daki Diada Kutlamaları'na Sürpriz İsim Katıldı Katalonya'daki Diada Kutlamaları'na Sürpriz İsim Katıldı
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