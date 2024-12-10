Avrupa'dan Suriyelilere İltica Şoku! Bir Ülke Daha Kervana Katıldı

İsviçre, Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ve Şam'ın muhaliflerin eline geçmesinin ardından Suriyeli sığınmacıların iltica başvurularını süresiz olarak askıya aldı. Avrupa genelinde benzer adımların peş peşe gelmesi dikkat çekiyor.

Son Güncelleme:
Avrupa'dan Suriyelilere İltica Şoku! Bir Ülke Daha Kervana Katıldı

Suriye’de Beşar Esad rejiminin çöküşü ve Şam’ın muhalif güçlerin kontrolüne geçmesi Avrupa’da domino etkisi yarattı. Esad’ın ülkeden kaçıp Rusya’ya sığınmasının ardından birçok Avrupa ülkesi Suriyeli mültecilerle ilgili politikalarını gözden geçirme yoluna gitti. Son olarak İsviçre beklenmedik bir kararla Suriyeli sığınmacıların iltica başvurularını süresiz olarak askıya aldığını açıkladı.

ŞAM DÜŞTÜ, AVRUPA'DA POLİTİKA DEĞİŞTİ

Suriye’de yıllardır süren iç savaş, geçtiğimiz hafta tarihi bir dönemeç yaşadı. Şam, muhaliflerin eline geçti ve Beşar Esad, Rusya’ya sığındı. Bu gelişme, Avrupa’nın göçmen politikalarında önemli bir değişimin fitilini ateşledi. Almanya, Avusturya ve Yunanistan gibi ülkeler sığınma başvurularını askıya alırken, İngiltere, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Hollanda da benzer adımlar attı. İsviçre ise bu kervana son katılan ülke oldu.

Avrupa'dan Suriyelilere İltica Şoku! Bir Ülke Daha Kervana Katıldı - Resim : 1

İSVİÇRE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

İsviçre hükümeti aldığı kararı "ülkedeki durumun belirsizliği" ile gerekçelendirdi. Göçmenlikten sorumlu Devlet Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, mevcut şartlar altında Suriyelilere yönelik sığınma gerekçelerinin geçerliliğinin kontrol edilemediği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şam’daki mevcut siyasi ve güvenlik durumunu daha iyi anlayabilmek adına, Suriyeli sığınmacıların iltica başvuruları süresiz olarak askıya alınmıştır. Karar, ülkemizin güvenlik ve göç politikalarının daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla alınmıştır."

Kararın ardından İsviçre hükümeti X platformu üzerinden de kısa bir açıklama yaptı: "Suriye’den gelen sığınmacıların başvuruları, durumu yeniden değerlendirene kadar askıya alınmıştır."

BU KARARLAR TARTIŞMA YARATIYOR

İsviçre’nin aldığı bu karar bir yandan Avrupa’daki genel eğilime uyum sağlarken, diğer yandan insan hakları savunucuları ve mülteci hakları aktivistleri arasında tepkilere yol açtı. Özellikle savaşın yıkıcı etkilerinden kaçan binlerce Suriyeli için bu kararın ne anlama geleceği konusunda tartışmalar sürüyor.

Avrupa Ülkelerinden 'Suriyeli' Kararı! Peş Peşe AçıkladılarAvrupa Ülkelerinden 'Suriyeli' Kararı! Peş Peşe AçıkladılarDünya
Almanya Suriyelilerin İltica İşlemlerini DurdurduAlmanya Suriyelilerin İltica İşlemlerini DurdurduDünya

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Suriye Mülteci krizi İsviçre Avrupa
Son Güncelleme:
Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız
Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor
CANLI BLOG | Beşar Esad Devrildi, Tüm Gözler Suriye'de! İsrail, Şam'a İlerliyor... 25 Kilometre Güneybatısına Kadar Ulaştılar İsrail, Şam'a İlerliyor... 25 Kilometre Güneybatısına Kadar Ulaştılar
Güney Kore Lideri Yoon Hakkında Gözaltı Kararı Güney Kore Lideri Yoon Hakkında Gözaltı Kararı