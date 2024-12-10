Avrupa'dan Suriyelilere İltica Şoku! Bir Ülke Daha Kervana Katıldı

Suriye’de Beşar Esad rejiminin çöküşü ve Şam’ın muhalif güçlerin kontrolüne geçmesi Avrupa’da domino etkisi yarattı. Esad’ın ülkeden kaçıp Rusya’ya sığınmasının ardından birçok Avrupa ülkesi Suriyeli mültecilerle ilgili politikalarını gözden geçirme yoluna gitti. Son olarak İsviçre beklenmedik bir kararla Suriyeli sığınmacıların iltica başvurularını süresiz olarak askıya aldığını açıkladı.

ŞAM DÜŞTÜ, AVRUPA'DA POLİTİKA DEĞİŞTİ

Suriye’de yıllardır süren iç savaş, geçtiğimiz hafta tarihi bir dönemeç yaşadı. Şam, muhaliflerin eline geçti ve Beşar Esad, Rusya’ya sığındı. Bu gelişme, Avrupa’nın göçmen politikalarında önemli bir değişimin fitilini ateşledi. Almanya, Avusturya ve Yunanistan gibi ülkeler sığınma başvurularını askıya alırken, İngiltere, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Hollanda da benzer adımlar attı. İsviçre ise bu kervana son katılan ülke oldu.

İSVİÇRE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

İsviçre hükümeti aldığı kararı "ülkedeki durumun belirsizliği" ile gerekçelendirdi. Göçmenlikten sorumlu Devlet Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, mevcut şartlar altında Suriyelilere yönelik sığınma gerekçelerinin geçerliliğinin kontrol edilemediği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şam’daki mevcut siyasi ve güvenlik durumunu daha iyi anlayabilmek adına, Suriyeli sığınmacıların iltica başvuruları süresiz olarak askıya alınmıştır. Karar, ülkemizin güvenlik ve göç politikalarının daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla alınmıştır."

Kararın ardından İsviçre hükümeti X platformu üzerinden de kısa bir açıklama yaptı: "Suriye’den gelen sığınmacıların başvuruları, durumu yeniden değerlendirene kadar askıya alınmıştır."

BU KARARLAR TARTIŞMA YARATIYOR

İsviçre’nin aldığı bu karar bir yandan Avrupa’daki genel eğilime uyum sağlarken, diğer yandan insan hakları savunucuları ve mülteci hakları aktivistleri arasında tepkilere yol açtı. Özellikle savaşın yıkıcı etkilerinden kaçan binlerce Suriyeli için bu kararın ne anlama geleceği konusunda tartışmalar sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem