İsrail Başbakanı Netanyahu Mahkemeye Çıktı

İsrail’in en uzun süre görev yapan başbakanı Binyamin Netanyahu, siyasi hayatını şekillendiren en kritik anlardan birini yaşıyor. Dört yıl boyunca kamuoyunu meşgul eden yolsuzluk davasında ilk kez ifade vermek üzere Tel Aviv’deki mahkemeye çıkan Netanyahu, sadece kendi siyasi geleceği için değil, İsrail’in kırılgan siyasi dengeleri açısından da büyük bir sınav veriyor.

Netanyahu mahkeme salonuna girdiğinde onu bekleyen iki farklı tablo vardı: Bir yanda destekçileri, onu “İsrail’in koruyucusu” diyerek selamlıyordu, diğer yanda ise Gazze’de Hamas tarafından rehin tutulan kişilerin serbest bırakılmasını talep eden öfkeli bir kalabalık.

'SİYASİ BİR SUİKAST'

Duruşma Netanyahu’nun zengin iş insanlarından aldığı lüks hediyeler ve medya patronlarına sağladığı iddia edilen avantajlar karşılığında lehine haber yaptırma suçlamaları etrafında şekilleniyor. Rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya olan Netanyahu, bu davayı bir “siyasi suikast” olarak nitelendiriyor.

Mahkemede yaptığı açıklamada “Bu dava İsrail demokrasisine bir saldırıdır. Halkın seçtiği temsilciler yerine, siyasi amaçlı soruşturmalar yoluyla yönetilmek isteniyoruz” ifadelerini kullandı.

HAFTADA ÜÇ KEZ İFADE VERECEK

Duruşma Gazze’de devam eden savaşın gölgesinde gerçekleşiyor. Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırılarından sonra İsrail, Gazze’ye yönelik kapsamlı bir askeri harekât başlatmıştı. Netanyahu’nun liderliğindeki hükümetin savaş stratejisi, uluslararası kamuoyunda ve İsrail iç siyasetinde ciddi eleştirilere neden oldu. Buna rağmen Netanyahu uluslararası baskılara rağmen savaşın arkasında durdu.

Netanyahu savaşın başlamasından bu yana ifade vermekten kaçınmayı başarmış olsa da geçtiğimiz hafta mahkeme, davanın daha fazla ertelenemeyeceğine karar verdi. Netanyahu artık haftada üç kez mahkemeye çıkmak zorunda.

ULUSLARARASI BASKI ARTIYOR

Netanyahu’nun karşılaştığı zorluklar sadece iç siyasetle sınırlı değil. Geçtiğimiz ay Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Gazze’de işlenen savaş suçları iddiaları nedeniyle Netanyahu, eski savunma bakanı Yoav Gallant ve bir Hamas lideri hakkında tutuklama emri çıkardı. Bu karar birçok ülkenin Netanyahu’ya yönelik tutumunu sertleştirirken, İsrail’in uluslararası imajını da zedeledi.

GÖREVDEYKEN YARGILANAN İLK BAŞBAKAN

Netanyahu böylelikle İsrail’in görevdeyken yargılanan ilk başbakanı olarak tarihe geçti. Ancak bu durum, onun İsrail siyasetindeki etkisini azaltmadı. İsrail siyasetinde yıllardır hakim bir figür olan Netanyahu, bu davanın hem kendi kariyeri hem de İsrail’in geleceği için bir dönüm noktası olacağını biliyor.

Duruşma, Netanyahu’yu suçsuz bulanlar ve onu ülkenin en büyük sorunlarından biri olarak görenler arasında yeni tartışmalara yol açacak gibi görünüyor. Gazze’de süren savaş, uluslararası baskılar ve içerideki siyasi gerilimlerle Netanyahu’nun bu süreçten nasıl çıkacağı merak konusu. Ancak bir gerçek var ki, İsrail’in iç siyaseti bu dava sonrasında asla eskisi gibi olmayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem