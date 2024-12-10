İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! En Az 40 Filistinli Gözaltında

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine düzenlediği baskınlar sürüyor. İsrail'in aralarında eski tutukluların da bulunduğu 40 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Son Güncelleme:
İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! En Az 40 Filistinli Gözaltında

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! En Az 40 Filistinli Gözaltında - Resim : 1

İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Beytullahim, Kalkilya, Cenin, Eriha, Tubas, El-Halil ve Ramallah kentlerine baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, aralarında eski tutukluların da olduğu 40 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği belirtildi.

İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! En Az 40 Filistinli Gözaltında - Resim : 2

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 809 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Başbakanı Netanyahu Mahkemeye Çıktıİsrail Başbakanı Netanyahu Mahkemeye ÇıktıDünya
Türkiye’ye Sıfır Noktasında! İsrail Suriye'de Saldırılarını Genişletti: Lazkiye Limanı ve Kamışlı Havalimanı'nı VurduTürkiye’ye Sıfır Noktasında! İsrail Suriye'de Saldırılarını Genişletti: Lazkiye Limanı ve Kamışlı Havalimanı'nı VurduDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Batı Şeria
Son Güncelleme:
Ünlü CEO'yu Öldüren Saldırganın 'Manifestosu' Ortaya Çıktı! 'Netflix'e Belgesel Olur' Ünlü CEO'yu Öldüren Saldırganın 'Manifestosu' Ortaya Çıktı
Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor
İsrail Başbakanı Netanyahu Mahkemeye Çıktı İsrail Başbakanı Netanyahu Mahkemeye Çıktı
Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı