BM'den 'Gazze' Çağrısı! 'Eğer Yardım Akışı Tekrar Başlamazsa...'

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'ye gıda akışının yeniden başlamaması durumunda gıda güvenliği durumunun daha da kötüleşebileceğini vurguladı.

BM'den 'Gazze' Çağrısı! 'Eğer Yardım Akışı Tekrar Başlamazsa...'

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, kendisine sorulsn "İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'ye yaklaşık 2 haftadır insani yardım girişi olmuyor. Yerel otoriteler Gazze'de birkaç gün içinde yeni bir kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Sahadaki son durum nedir? Böyle bir risk var mı?" sorusuna yazılı olarak cevap verdi.

Gazze'ye yardım geçişlerinin kapatılmasının Birleşmiş Milletler (BM) ve ortaklarının ihtiyaç sahibi insanlara destek sağlama becerisi üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu bildiren Laerke, "Gazze Şeridi'ne yardımın durdurulması ne kadar uzun sürerse, sahadaki sonuçlar o kadar vahim olacak" değerlendirmesini paylaştı.

Laerke, insani yardım gruplarının mümkün olduğunca çok sayıda savunmasız kişiye yardım sağlamak için bireysel gıda stoklarını azaltmak zorunda olduklarını kaydederek, "Gazze'ye yardım akışı yeniden başlamazsa gıda güvenliği durumu ciddi şekilde kötüleşebilir" dedi.

Kaynak: AA

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