İsrail'den Refah'a Saldırı! 3 Kişi Yaralandı
İsrail güçlerinin ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a gerçekleştirdiği saldırıda biri kadın 3 kişi yaralandı.
İsrail ordusuna ait tanklar Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusu ile merkezini vurdu. İsrail tanklarının ateş açması sonucu kentin orta kesiminde 2 kişi, doğu kesiminde de bir kadın yaralandı.
Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümeti, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.
İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: