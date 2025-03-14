İsrail'den Refah'a Saldırı! 3 Kişi Yaralandı

İsrail güçlerinin ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a gerçekleştirdiği saldırıda biri kadın 3 kişi yaralandı.

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İsrail'den Refah'a Saldırı! 3 Kişi Yaralandı

İsrail ordusuna ait tanklar Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusu ile merkezini vurdu. İsrail tanklarının ateş açması sonucu kentin orta kesiminde 2 kişi, doğu kesiminde de bir kadın yaralandı.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümeti, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.

Kaynak: AA

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