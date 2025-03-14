Azerbaycan-Ermenistan Anlaşmasına ABD, AB ve İran'dan Peş Peşe Tebrik

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması metni dünyada da sevinçle karşılandı. ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yayımladığı mesajda, söz konusu anlaşma takdir edilirken, “Bu, Başkan Trump'ın daha barışçıl bir dünya vizyonu çizgisinde her iki ülke için de onlarca yıllık bir çatışmanın sayfasını çevirme fırsatıdır. Şimdi barışa bağlı kalma, anlaşmayı imzalama, onaylama ve Güney Kafkasya halkı için yeni bir refah dönemini başlatma zamanıdır" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa da sosyal medyadan bir mesaj yayımlarken, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı barış anlaşması metninin tamamlanmasından dolayı tebrik ediyorum" dedi. Bunun Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan kararlı bir adım olduğunu belirten Costa, anlaşmanın en kısa zamanda imzalanması çağrısında bulundu. Costa, "AB, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve güvenliğe yönelik tüm adımları desteklemeye hazırdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bunun Güney Kafkasya’da kalıcı barışa ulaşmak için atılan gerekli ve önemli bir adım olduğunu” ifade eden Bekayi, yakın zamanda iki ülke arasında barış anlaşmasının imzalanmasını ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını umduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA