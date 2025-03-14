ABD ve Rusya Arasında Kritik Görüşme! Trump Putin'den Ne Talep Etti?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump kritik bit telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin ile olan telefon görüşmesini olumlu değerlendiren Donal Trump, görüşmenin yapıcı olduğunu vurgulayarak Putin’de ilettiği bir talebini açıkladı. Trump “Ukraynalıların hayatını bağışlamasını istedim” dedi.

'UKRAYNALILARIN HAYATI BAĞIŞLANSIN!

Kritik telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump şunları söyledi: Putin ile telefonda çok iyi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ondan Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Bu savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir katliam olacak.

RUSYA’DAN İLK AÇIKLAMA

Putin'ı̇n Witkoff aracılığıyla Trump'a sı̇nyaller verdiğini ifade eden Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ise Putin’in Witkoff'tan ABD’nin Ukrayna konusundaki düşünceleri hakkında bilgi aldığını söyledi.

Peskov ateşkes planına ilişkin ise “ihtı̇yatlı ı̇yı̇mserlı̇k” ı̇çı̇n nedenler olduğunu ifade etti ve her ı̇kı̇ tarafın da böyle bı̇r çağrıya ı̇htı̇yaç olduğunu anladığını belirtti.

Kaynak: DHA