İsrail'in Kapıları Kapattı, Gazze'de Açlık Kabusu Yeniden Başladı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisin, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve yardım girişini engellemesi nedeniyle Gazze'deki insani durumun yaşam, sağlık ve çevre koşulları açısından kötüleştiği, kıtlığın, gıda ve su güvensizliğinin derinleştiği, sağlık ve hizmet sisteminin tamamen çöktüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi, Siyonist-Nazilerin (İsrail) yardımları engelleme ve sınır kapılarını kapatarak kuşatma uygulama suçunun 13'üncü gününe girerken, bu suçun insani düzeydeki sonuçları artık açık şekilde görülüyor, açlık ve gıda güvensizliği kabusunun geri dönmesi göz ardı edilemez derecede netleşti" ifadelerine yer verildi.

YÜZDE 90 SU BULAMIYOR

Temel gıda maddelerinin temin edilememesi ve çarşılarda ürünlerin tükenmesi, aşevlerinin faaliyetlerinin ve yardım kuruluşlarının yardımlarının durması nedeniyle Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80'inin gıda kaynaklarını kaybettiği, bölgedeki fırınların yaklaşık yüzde 25'inin faaliyetlerini durdurduğu ve bu durumun halka sunulan ekmek miktarını etkilediği kaydedildi.

Yakıtın tükenmesi nedeniyle diğer fırınların da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapılan açıklamada, "Kuyuları ve arıtma tesislerini çalıştıran yakıt girişinin engellenmesi sonucu içme suyu temininde yaşanan büyük kriz nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 90'ı artık su kaynağı bulamıyor" ifadesi kullanıldı.

Kuyu ve arıtma tesislerinin işletilmesinde kullanılan yakıt girişinin engellemesi nedeniyle evsel kullanımda büyük bir su sıkıntısı yaşandığı, içme suyunda ise daha büyük bir krizin olduğu, belediyelerin mevcut yakıtı korumak ve halka mümkün olan en uzun süre boyunca su dağıtımı sağlamak için kuyuların işletilmesini yasallaştırmak zorunda kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA