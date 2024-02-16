Biden: Navalni'nin ölümünden Putin sorumludur, öfkeliyim

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapishanede hayatını kaybetmesinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Navalni'nin ölümüne ilişkin ABD'nin yaklaşımını ve bundan sonraki muhtemel tutumlarını değerlendirdi.

Navalni'nin öldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığına inanmak için bir sebepleri bulunmadığını dile getiren Biden, "Aleksey Navalni'nin ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti" ifadesini kullandı.

'YENİ YAPTIRIM OLABİLİR'

Moskova'nın Navalni ile ilgili farklı bir söylemde bulunacaklarına işaret eden Biden, "Navalni'nin ölümünden Putin sorumludur. Onun başına gelenlerden Putin sorumludur" dedi.

Biden, Moskova'ya bugüne kadar çok sayıda yaptırım getirdiklerine ve Navalni'nin ölümü bağlamında yeni yaptırımlar olabileceğine dikkati çekti.

'UMARIM İSRAİL GENİŞ ÇAPLI BİR KARA İŞGALİNE GİRİŞMEZ'

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelere atıf yaparak, "Rehineleri çıkarabilmek için (Gazze'de) geçici bir ateşkes olmalı. Bu (süreç) başladı. Bunun gerçekleştirilebilmesi için umutluyum. Ayrıca umarım İsrail, bu arada (Refah'ta) geniş çaplı bir kara işgaline girişmez" dedi.

Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile son bir hafta içinde birkaç kez uzun görüşmeler yaptığını ve Gazze'deki durumu ele aldıklarını belirtti.

İsrail'in Refah'ta kapsamlı ve uygulanabilir plan olmaksızın bir saldırıya başlayıp başlamayacağı konusundaki soruya yanıt veren Biden, şöyle konuştu: "Şunu açıkça dile getirdim ki rehineleri çıkarabilmek için (Gazze'de) geçici bir ateşkes olmalı. Bu (süreç) başladı. Bunun gerçekleştirilebilmesi için umutluyum. Ayrıca umarım İsrail, bu arada (Refah'ta) geniş çaplı bir kara işgaline girişmez. Dolayısıyla benim beklentim bunun olmaması. Bu süreçte geçici bir ateşkes olmalı."

Hamas'ın elindeki rehineler arasında Amerikalıların da olduğunu hatırlatan Biden, rehinelerin çıkarılması ve geçici ateşkes anlaşmasının sağlanması konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

GUTERRES: ÖLÜMÜ SORUŞTURULMALI

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin, güvenilir ve şeffaf bir soruşturulma yürütülmesi çağrısında bulundu.