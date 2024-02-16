Gazze’de hayatını kaybeden gazeteci sayısı 130’a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 130’a yükseldi.

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Gazze’de hayatını kaybeden gazeteci sayısı 130’a yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında 4 gazetecinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 130’ya yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana toplam 28 bin 775 kişi yaşamını yitirirken, 68 bin 552 kişi de yaralandı.

Gazze’de can kaybı 28 bin 775’e yükseldiGazze’de can kaybı 28 bin 775’e yükseldiDünya

Kaynak: İHA

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Gazze İsrail Filistin Gazeteci
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