Gazze’de hayatını kaybeden gazeteci sayısı 130’a yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 130’a yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor.
Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında 4 gazetecinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 130’ya yükseldiği belirtildi.
Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana toplam 28 bin 775 kişi yaşamını yitirirken, 68 bin 552 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
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