Gazze’de hayatını kaybeden gazeteci sayısı 130’a yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında 4 gazetecinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 130’ya yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana toplam 28 bin 775 kişi yaşamını yitirirken, 68 bin 552 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA