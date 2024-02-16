Macron: Filistin devletinin tanınması Fransa için tabu değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletinin tanınmasının ülkesi için "tabu olmadığını" söyledi.

Macron: Filistin devletinin tanınması Fransa için tabu değil

Fransa Paris'te Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ortak basın açıklaması yaptı.

Macron, Orta Doğu'da iki devletli çözümün ve Filistin devletinin kurulmasının bölge için tek çare olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Filistin devletinin tanınması Fransa için tabu değil." dedi.

Emmanuel Macron, önceliklerinin bölgede ateşkesi sağlayacak bir anlaşmaya varılması olduğunu ifade etti.

Bu ateşkesle sivillerin güvenliğinin güvence altına alınması ve insani yardımların Gazze'ye girmesi gerektiğini söyleyen Macron, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının neden olduğu yüksek can kaybının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Macron, "İsrail'in Refah'a saldırısı eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açabilir ve bu, çatışmada bir dönüm noktası olur." ifadesini kullandı.

Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmelerinin uluslararası hukuka aykırı olacağını dile getiren Macron, tıpkı Mısır ve Ürdün gibi bölge halkının yerinden edilmesi riskinden endişe duyduklarını kaydetti.

Macron, Gazzelilere yardım etmenin öncelikleri olduğunu ve sahadaki ihtiyaca bakıldığında insani yardım geçiş noktalarının yetersiz kaldığını belirtti.

"Bugün Gazze'de siviller açlık ve hastalıktan dolayı ölüyor." diyen Fransa Cumhurbaşkanı, bölgeye insani yardımların ulaştırılması kapsamında Usdud (Aşdod) Limanı'nın açılmasını istedi.

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