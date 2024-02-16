Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, cezaevinde yaşamını yitirdi

Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Navalni'ye, aşırılık yanlısı örgüt kurmak, finanse etmek ve eylemde bulunmak suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezası verilmişti.

Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi Federal Ceza Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Şubat 2024 tarihinde, 3 numaralı ceza kolonisinde, mahkum Aleksey Navalni bir yürüyüşün ardından kendini iyi hissetmemiş, neredeyse hemen bilincini kaybetmiştir. Kurumun sağlık çalışanları, derhal intikal etmiştir ve bir ambulans ekibi de çağrılmıştır. Tüm canlandırma önlemleri hayata geçirilmiş; bunlar olumlu sonuç vermemişti. Ambulans doktoru, mahkumun ölümünü ifade etmiştir. Ölüm nedenleri saptanıyor."

"TEYİT EDEMEDİK"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Navalni'nin ölümü hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

Navalni'nin basın temsilcisi Kira Yarmysh ise ölüm haberi üzerine yaptığı açıklamada, ölümün teyit edilemediğini ifade etti. Navalni'nin avukatının, hapishanenin olduğu bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi.

NAVALNIY’IN CEZALANDIRILMASI

Kremline muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Navalnıy’ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021’de tasfiye edilmişti.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

ALEXEI NAVALNY KİMDİR?

Rus muhalefet lideri, yolsuzluk karşıtı aktivist ve avukat olan Aleksey Navalni, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresi de dahil olmak üzere Rus yetkililerin yolsuzluk ve suistimal vakalarını ifşa eden blogu aracılığıyla dünyada ün kazandı.

Navalny, Putin'e muhalifliği nedeniyle birçok kez tutuklandı ve hapse girdi. 2014 yılında "zimmete para geçirme" suçlamasıyla mahkum edildi. 2020 yılında sinir gazı ile zehirlenen Navalni, Rusya'ya dönmeden önce aylarca Almanya'da tedavi gördü ve hemen ardından tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Navalny'nin hapsedilmesi dünyanın dört bir yanından protestolara ve kınamalara yol açarken, ABD de dahil olmak üzere birçok ülke Navalni'nin serbest bırakılması ve zehirlenmesinin soruşturulması çağrısında bulundu. Navalni'nin davası Rusya'da siyasi özgürlük ve insan hakları mücadelesinin bir sembolü haline geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem