Gazze’de can kaybı 28 bin 775’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 28 bin 775’e, yaralı sayısı ise 68 bin 552’ye yükseldi.

Gazze’de can kaybı 28 bin 775’e yükseldi

İsrail, 133 gündür Gazze Şeridi’nde Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 29 bine yaklaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 10 saldırıda 112 kişi öldü, 157 kişi ise yaralandı. Açıklamada, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 775’e, yaralı sayısının ise 68 bin 552’ye yükseldiği belirtildi.

Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Filistinli sayısı 7 bin 40 olduGözaltına alınan Filistinli sayısı 7 bin 40 olduDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Gazze İsrail Filistin
Dev holdinge kayyım atandı! Yönetim resmen devlete geçti Dev holdinge kayyım atandı! Yönetim resmen devlete geçti
ABD'nin işlediği suçları delillendirmişti: Julian Assange'ın ABD'ye iade davası haftaya görülecek Julian Assange'ın ABD'ye iade davası haftaya görülecek
Meyhane usulü bulgur pilavının sırrı! Aşçıların uyguladığı teknikmiş... Meyhane usulü bulgur pilavının sırrı! Aşçıların uyguladığı teknikmiş...
Küçük bir yazım hatası şirketin hisselerini uçurdu Küçük bir yazım hatası şirketin hisselerini uçurdu
ÇOK OKUNANLAR
En ateşli öpüşen 5 burç belli oldu En ateşli öpüşen 5 burç belli oldu
Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu
Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride! Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride!
Şenol Babuşcu duyurdu: Merkez Bankası'ndan bankalara mevduat faizi talimatı! Merkez Bankası'ndan mevduat faizi talimatı!
Okan Buruk ve Nihan Akkuş Buruk'un 17 yıllık evlilikleri bitti 17 yıllık evlilik bitti: Geçen ay gizlice boşanmışlar