Aliyev onayladı: İşte Azerbaycan'ın yeni kabinesi

Azerbaycan'da 7 Şubat'ta yapılan seçimi kazanarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, yeni bakanlar kurulunu onayladı.

Aliyev onayladı: İşte Azerbaycan'ın yeni kabinesi

Beşinci kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, bakanlar kurulu ve devlet komitesi başkanlarının atanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Kararnamede daha önceki kabinede yer alan isimlerin büyük çoğunluğu yerlerini korurken Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Gurbanlı, kabine dışı kaldı.

Memmedov'un yerine daha önce bakan yardımcılığı görevini yürüten Azer Caferov, Gurbanlı'nın yerine ise komite başkan yardımcılığı görevinde bulunan Seyyad Salahlı atandı.

NE OLMUŞTU?

İlham Aliyev, 7 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 92,12'sini alarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Hükümet, Aliyev'in yemin ederek göreve başlamasının ardından ülke yasaları gereği istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, istifa eden Ali Asadov'u, yeniden başbakanlık görevine atamıştı.

Yeniden seçilen Aliyev, yemin ederek görevine başladıYeniden seçilen Aliyev, yemin ederek görevine başladıSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Azerbaycan
Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, cezaevinde yaşamını yitirdi Rus muhalif Navalni, cezaevinde yaşamını yitirdi
ABD'de idam sırası bekleyen mahkumdan 'nitrojenle infaza' karşı dava ABD'de idam sırası bekleyen mahkumdan 'nitrojenle infaza' karşı dava
Türkiye İş Bankası’nda hesabı olanlara artık ücretsiz olacak: Duyuru yapıldı! Türkiye İş Bankası’nda hesabı olanlara artık ücretsiz olacak: Duyuru yapıldı!
Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir
ÇOK OKUNANLAR
Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu
Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride! Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride!
En ateşli öpüşen 5 burç belli oldu En ateşli öpüşen 5 burç belli oldu
Şenol Babuşcu duyurdu: Merkez Bankası'ndan bankalara mevduat faizi talimatı! Merkez Bankası'ndan mevduat faizi talimatı!
Okan Buruk ve Nihan Akkuş Buruk'un 17 yıllık evlilikleri bitti 17 yıllık evlilik bitti: Geçen ay gizlice boşanmışlar