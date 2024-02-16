Susan Sarandon: Filistin çağrılarımdan dolayı tehdit ediliyorum

Amerikalı oyuncu Susan Sarandon ABD hükümetini Gazze'de ateşkes talep etmeye ve İsrail'e kaynak sağlamayı bırakmaya çağırdı.

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Susan Sarandon: Filistin çağrılarımdan dolayı tehdit ediliyorum

Amerikalı ünlü aktris Susan Sarandon Washington DC'deki Capitol Hill'de Gazze'de ateşkes çağrısı yapan aktivist ve göstericilerin eylemine katıldı.

Medya kuruluşu Roll Call'un haberine göre, katılımıyla medya ve halkın ilgisini gösteriye çeken ünlü oyuncu, "En azından bunu yapabilirim" ifadesiyle desteğini belirtti.

Sarandon, ABD hükümetini Gazze'de ateşkes talep etmeye ve İsrail'e kaynak sağlamayı bırakmaya çağırdı.

ABD'li oyuncu, yaptığı konuşmada, İsrail’in Filistin'e düzenlediği saldırılara tepki gösterdiği için Hollywood'daki işini kaybettiğini söyledi.

10 yıldır çalıştığı ajanstan kovulduğunu ve tehditler aldığını anlatan Sarandon, "Ben iyiyim ama günün sonunda bu, insanların ölmesi kadar önemli değil" dedi.

"Dead Man Walking" filmindeki rolüyle Akademi Ödülü kazanan Sarandon, "Thelma ve Louise" dahil pek çok filmde rol almıştı.

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