Beyrut’ta İnsani Trajedi Derinleşiyor, 3 Ayda 3 Bin 558 Ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkede gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 558’e, yaralı sayısının ise 10 bin 870’e ulaştığını duyurdu. 2 Mart'tan bu yana süren bombardımanlarda 245 çocuk ve 343 kadın can verdi.

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Beyrut’ta İnsani Trajedi Derinleşiyor, 3 Ayda 3 Bin 558 Ölü
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Orta Doğu'da çatışmaların merkez üssü haline gelen Lübnan'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun aylardır ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan hava ve kara saldırılarına ilişkin güncel raporunu paylaştı.

BOMBARDIMANLARIN ACI REÇETESİ

Bakanlığın yayımladığı son verilere göre, İsrail ordusunun 2 Mart 2026 tarihinde başlattığı ve 5 Haziran tarihine kadar kesintisiz sürdürdüğü saldırılar sonucunda toplam can kaybı 3 bin 558'e yükseldi.

Şehirlerin altyapısını ve yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanlar nedeniyle hastanelere kaldırılan yaralı sayısı ise 10 bin 870 olarak kayıtlara geçti.

Resmi raporda, hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının savunmasız siviller olduğu açıklandı. Saldırılarda bugüne kadar 245 çocuk ve 343 kadın yaşamını yitirdi.

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Kaynak: DHA

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