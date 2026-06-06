Ermenistan Yarın Sandık Başında: Paşinyan Anayasayı Değiştirecek Çoğunluğu Bulabilecek mi?

Ermenistan halkı, önümüzdeki 5 yıl görev yapacak yeni parlamentoyu belirlemek üzere yarın sandık başına gidiyor. Başbakan Paşinyan’ın Azerbaycan ile barış için anayasa değişikliği hedeflediği seçimler, Ankara ve Bakü başta olmak üzere dünya başkentleri tarafından yakından izleniyor.

Son Güncelleme:
Ermenistan Yarın Sandık Başında: Paşinyan Anayasayı Değiştirecek Çoğunluğu Bulabilecek mi?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık 3 milyon nüfuslu Ermenistan'da, 2 milyon 485 bin kayıtlı seçmen yarın kurulacak 2 bin 5 sandıkta oy kullanacak. Sabit aday listelerine dayalı kapalı liste nispi temsil sistemiyle yapılacak seçimlerde, yüzde 4'lük barajı aşmaya çalışan 18 farklı siyasi parti listesi yarışacak.

ANAYASA DEĞİŞECEK Mİ?

Anketlerde Başbakan Nikol Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 32 ile açık ara önde görünse de, gözler meclisteki üçte ikilik çoğunluğa çevrilmiş durumda.

Bakü yönetimi, kalıcı barış anlaşması için Ermenistan Anayasası'nda yer alan ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tehdit eden maddelerin değiştirilmesini şart koşuyor. Paşinyan'ın bu reformu hayata geçirmesi ise yarın sandıktan çıkacak ezici halk desteğine bağlı.

Kritik yarışta masadaki anket sonuçları ise şöyle:

  • Sivil Sözleşme Partisi (Paşinyan): Yüzde 32
  • Güçlü Ermenistan (Karapetyan): Yüzde 6
  • Ermenistan İttifakı (Koçaryan): Yüzde 3
  • Kararsız Seçmen Oranı: yüzde 23

'GERÇEK ERMENİSTAN' VE BATI VİZYONU

Seçim kampanyasını "Gerçek Ermenistan" vizyonu üzerine kuran Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşmeyi, Batı ile entegrasyonu ve Rusya'ya olan askeri-ekonomik bağımlılığı azaltmayı vadediyor. Kararsızların yüzde 23'lük oranının yönü, Paşinyan'ın tek başına anayasa değiştirecek güce ulaşıp ulaşamayacağını belirleyecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Ermenistan Seçim Nikol Paşinyan
Son Güncelleme:
Hollywood Oyuncusu James Handy Öldürüldü: Sevgilisinin Oğlu Gözaltına Alındı Hollywood Oyuncusu James Handy Öldürüldü
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Finlandiya'dan Türkiye'ye Avrupa Birliği Desteği Finlandiya'dan Türkiye'ye Avrupa Birliği Desteği
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' Fıkrasına Soruşturma: 'Özür Diliyorum' Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' Fıkrasına Soruşturma
Ankara’da 'Kod Yasa' Hareketliliği: Bakanlar Bahçeli’ye Sundu, İşte Sızan 7 Madde Bakanlar Bahçeli’ye Sundu, İşte Sızan 7 Madde
CHP'de 'Mutlak Butlan' Depremi Sürüyor: Kılıçdaroğlu'ndan İl Başkanlarına 'Ya Arının Ya Bırakın' Resti İl Başkanlarına 'Ya Arının Ya Bırakın' Resti
Buca Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Başkan Görkem Duman Dahil 42 Kişi Tutuklandı Buca Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Başkan Görkem Duman Dahil 42 Kişi Tutuklandı
Tarkan'dan Başkent'te Unutulmaz Konser Tarkan'dan Başkent'te Unutulmaz Konser