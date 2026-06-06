Ermenistan Yarın Sandık Başında: Paşinyan Anayasayı Değiştirecek Çoğunluğu Bulabilecek mi?

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Yaklaşık 3 milyon nüfuslu Ermenistan'da, 2 milyon 485 bin kayıtlı seçmen yarın kurulacak 2 bin 5 sandıkta oy kullanacak. Sabit aday listelerine dayalı kapalı liste nispi temsil sistemiyle yapılacak seçimlerde, yüzde 4'lük barajı aşmaya çalışan 18 farklı siyasi parti listesi yarışacak.

ANAYASA DEĞİŞECEK Mİ?

Anketlerde Başbakan Nikol Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 32 ile açık ara önde görünse de, gözler meclisteki üçte ikilik çoğunluğa çevrilmiş durumda.

Bakü yönetimi, kalıcı barış anlaşması için Ermenistan Anayasası'nda yer alan ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tehdit eden maddelerin değiştirilmesini şart koşuyor. Paşinyan'ın bu reformu hayata geçirmesi ise yarın sandıktan çıkacak ezici halk desteğine bağlı.

Kritik yarışta masadaki anket sonuçları ise şöyle:

Sivil Sözleşme Partisi (Paşinyan): Yüzde 32

Güçlü Ermenistan (Karapetyan): Yüzde 6

Ermenistan İttifakı (Koçaryan): Yüzde 3

Kararsız Seçmen Oranı: yüzde 23

'GERÇEK ERMENİSTAN' VE BATI VİZYONU

Seçim kampanyasını "Gerçek Ermenistan" vizyonu üzerine kuran Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşmeyi, Batı ile entegrasyonu ve Rusya'ya olan askeri-ekonomik bağımlılığı azaltmayı vadediyor. Kararsızların yüzde 23'lük oranının yönü, Paşinyan'ın tek başına anayasa değiştirecek güce ulaşıp ulaşamayacağını belirleyecek.

Kaynak: AA