Hürmüz'de Füze Düellosu! ABD ve İran Doğrudan Çatışmada

Orta Doğu'da tansiyon zirve yaptı. Kuveyt ve Bahreyn’e balistik füze yağdıran İran ile ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı'nda sıcak çatışma yaşanıyor. CENTCOM, İran içerisindeki Sirik ve Keşm Adası'ndaki radar üslerini vurduğunu açıkladı. İşte bölgeden gelen ilk detaylar...

Son Güncelleme:
Hürmüz'de Füze Düellosu! ABD ve İran Doğrudan Çatışmada
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel petrol ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı ve Körfez hattı, ABD ile İran arasında doğrudan askeri çatışmaya sahne oluyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Körfez ülkelerine yönelik kapsamlı hava saldırılarının ardından İran topraklarındaki askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

'İRAN, KUVEYT VE BAHREYN’İ HEDEF ALDI'

CENTCOM'dan yapılan resmi açıklamaya göre İran, müttefik ülkeler Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik 7 adet balistik füze ve çok sayıda kamikaze İHA fırlattı. ABD hava savunma sistemleri, füzelerden 6'sını havada imha ederken 1 füze hedefine ulaşamadan düştü. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini tehdit eden 4 İran İHA'sı da Amerikan güçlerince düşürüldü.

İRAN TOPRAKLARINA DOĞRUDAN MİSİLLEME

Saldırıların merkezini hedef alan ABD ordusu, İran’ın stratejik Sirik bölgesi ile Keşm Adası’nda bulunan kıyı gözetleme radar noktalarını bombardımana tuttu. CENTCOM, Amerikan personelinde herhangi bir can kaybı olmadığını belirtirken, İran'ın "Bahreyn'deki ABD 5. Filo Karargahı'nı vurduk" iddialarını yalanladı.

SİRENLER ÇALIYOR

Saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), bölgedeki tüm ABD üslerinin füzelerle ablukaya alındığını duyurdu. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin tam kapasite devreye girdiğini açıklarken, Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise ülkede saldırı sirenlerinin çaldığını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler
İran ABD Hürmüz Boğazı
Son Güncelleme:
Hollywood Oyuncusu James Handy Öldürüldü: Sevgilisinin Oğlu Gözaltına Alındı Hollywood Oyuncusu James Handy Öldürüldü
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Ermenistan Yarın Sandık Başında: Paşinyan Anayasayı Değiştirecek Çoğunluğu Bulabilecek mi? Ermenistan Yarın Sandık Başında
ÇOK OKUNANLAR
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' Fıkrasına Soruşturma: 'Özür Diliyorum' Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' Fıkrasına Soruşturma
Ankara’da 'Kod Yasa' Hareketliliği: Bakanlar Bahçeli’ye Sundu, İşte Sızan 7 Madde Bakanlar Bahçeli’ye Sundu, İşte Sızan 7 Madde
CHP'de 'Mutlak Butlan' Depremi Sürüyor: Kılıçdaroğlu'ndan İl Başkanlarına 'Ya Arının Ya Bırakın' Resti İl Başkanlarına 'Ya Arının Ya Bırakın' Resti
Buca Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Başkan Görkem Duman Dahil 42 Kişi Tutuklandı Buca Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Başkan Görkem Duman Dahil 42 Kişi Tutuklandı
Tarkan'dan Başkent'te Unutulmaz Konser Tarkan'dan Başkent'te Unutulmaz Konser