Hürmüz'de Füze Düellosu! ABD ve İran Doğrudan Çatışmada

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Küresel petrol ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı ve Körfez hattı, ABD ile İran arasında doğrudan askeri çatışmaya sahne oluyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Körfez ülkelerine yönelik kapsamlı hava saldırılarının ardından İran topraklarındaki askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

'İRAN, KUVEYT VE BAHREYN’İ HEDEF ALDI'

CENTCOM'dan yapılan resmi açıklamaya göre İran, müttefik ülkeler Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik 7 adet balistik füze ve çok sayıda kamikaze İHA fırlattı. ABD hava savunma sistemleri, füzelerden 6'sını havada imha ederken 1 füze hedefine ulaşamadan düştü. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini tehdit eden 4 İran İHA'sı da Amerikan güçlerince düşürüldü.

İRAN TOPRAKLARINA DOĞRUDAN MİSİLLEME

Saldırıların merkezini hedef alan ABD ordusu, İran’ın stratejik Sirik bölgesi ile Keşm Adası’nda bulunan kıyı gözetleme radar noktalarını bombardımana tuttu. CENTCOM, Amerikan personelinde herhangi bir can kaybı olmadığını belirtirken, İran'ın "Bahreyn'deki ABD 5. Filo Karargahı'nı vurduk" iddialarını yalanladı.

SİRENLER ÇALIYOR

Saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), bölgedeki tüm ABD üslerinin füzelerle ablukaya alındığını duyurdu. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin tam kapasite devreye girdiğini açıklarken, Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise ülkede saldırı sirenlerinin çaldığını bildirdi.

Kaynak: AA