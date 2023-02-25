Bella Hadid depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları getirdi

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

Son Güncelleme:
Bella Hadid depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları getirdi

Ünlü model Bella Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını iletti.

Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etti.

Türkiye'nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirten Hadid, depremden bu yana Türkevi'nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi.

Arkadaşı ve kuaförü Mustafa Yanaz ile kutuları taşıyan Hadid, gönüllülerden Asya Çetin'e sarıldı, teşekkür etti ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi.

Ünlü model Gigi Hadid'in kardeşi 26 yaşındaki Bella Hadid, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medya hesabından "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum." mesajını paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
43 yıllık usta turşucu erimeyen turşunun sırrını verdi! Kütür kütür olması garanti 43 yıllık usta turşucu erimeyen turşunun sırrını verdi! Kütür kütür olması garanti
İngiltere'de 29 televizyon kanalında deprem bölgesine yardım çağrısı yapılacak İngiltere'de 29 televizyon kanalında deprem bölgesine yardım çağrısı yapılacak
Setlere dönmüştü. Çağatay Ulusoy'a yeni dizide bomba partner Setlere dönmüştü. Çağatay Ulusoy'a yeni dizide bomba partner
ABD'den Ukrayna'ya 9,9 milyar dolarlık yardım ABD'den Ukrayna'ya 9,9 milyar dolarlık yardım
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür tek tek açıkladı: İşte 7.0 ve üzeri deprem beklenen iller Naci Görür tek tek açıkladı: İşte 7.0 ve üzeri deprem beklenen iller
Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkacak? İşte ocak ayında yapılan tüm anketler! Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkacak? İşte ocak ayında yapılan tüm anketler!
Bu burçta olanlar aman dikkat: Mart dolunayının etkileri belli oldu Bu burçta olanlar aman dikkat: Mart dolunayının etkileri belli oldu
Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı açıklandı: Türkiye'den tek bir yer var! Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı açıklandı
İslam Memiş uyardı: Dolarda köprüden önce son çıkış! İslam Memiş uyardı: Dolarda köprüden önce son çıkış!