İngiltere'de 29 televizyon kanalında deprem bölgesine yardım çağrısı yapılacak

Ünlü İngiliz aktör Daniel Craig'in, Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere yardım çağrısında bulunmak amacıyla seslendirdiği video klip, İngiltere’de 29 televizyon kanalında eş zamanlı yayımlanacak.

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İngiltere'de 29 televizyon kanalında deprem bölgesine yardım çağrısı yapılacak

Son dört filmde "007 James Bond" olarak sinema izleyicisinin karşısına çıkan ünlü aktör Daniel Craig'in seslendirdiği 90 saniyelik yardım çağrısı, İngiltere'de 29 ağda aynı anda yerel saatle 21.55'te (TSİ 00.55'te) yayımlanacak.

Warner Bros. Discovery, Channel 4, ITV, UKTV, Channel 5 ve Sky gibi medya şirketleri, yerel saatle 21.55'te yayınlanacak olan 90 saniyelik yardım çağrısı için reklam alanını verdi. Channel 4, ayrıca yardım çağrısını pazar gününe kadar YouTube kanalında da yayımlayacak.

Öte yandan, yardım çağrısı, Londra, Liverpool, Birmingham ve Manchester dahil İngiltere’nin büyük şehirlerinde aynı anda geniş formatlı dijital ekranlarda gösterilecek.

Channel 4’un mali işlerden sorumlu yetkilisi Verica Djurdjevic, yaptığı açıklamada, "Depremin yarattığı tahribatı görünce, bu önemli amaç için farkındalığı artırmaya yardımcı olmak üzere ortak bir yayıncı ve reklam girişiminin gücünü kullanmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Video klipte, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin yer aldığı görüntüler, ünlü İngiliz aktör Craig tarafından seslendirildi ve izleyicilere yardım için nasıl bağışta bulunabilecekleri anlatıldı.

Kaynak: AA

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