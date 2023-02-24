Washington Post, Antakya'yı yazdı: Antik Türk kenti depremlerden sonra yok oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin(ABD) gazetelerinden Washington Post (WP), Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki yıkımı yazdı. "Antik Türk kenti depremlerden sonra yok oldu" başlıklı haberde, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklara ev sahipliği yapan ilçenin "tanınmaz" hale geldiği kaydedildi.

Independent Türkçe'nin Washington Post'a dayandırdığı haberinde, depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki yıkıma yer verildi. Antakya'daki Kurtuluş Sokağı'nın tarihte gece aydınlatmasına sahip ilk yer olduğu vurgulanarak, buradaki dini yapıların da yerle bir olduğu yazıldı. "Antakya hayalet şehre döndü" ifadeleriyle başlayan haberde, Kurtuluş Sokağı'nın sonunda yer alan ve Anadolu'nun en eski camilerinden Habib-i Neccar'ın harabeye döndüğü aktarıldı.

Onun karşısındaki Hıristiyanlık tarihinin eski ibadethanelerinden Aziz Petrus Kilisesi'nin de ağır hasar aldığı belirtildi. WP, haberinde Türkçe "Antakya bitti" ifadelerine de yer verdi. Yazıda, yıkıntılar arasında yağmaları önlemek amacıyla askerlerin nöbet tuttuğuna da dikkat çekildi.

WP'nin konuştuğu müzik öğretmeni Veli Bağı, "Burası çok güzel bir yerdi" dedi. Eşiyle müzik dükkanı işlettiklerini aktaran Veli, taşındıkları yeni binanın depremde yerle bir olduğunu söyledi. Veli, dükkanlarının yıkıldığını ve eşiyle birlikte ailelerinin yaşadığı Adana'ya gideceklerini belirterek, "Bu mahallede çoğu bina yeniydi. Her şey mükemmel olacaktı, her şeyin güzel olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.